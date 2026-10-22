Chuẩn bị khánh thành các công trình tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa phát biểu

Tham dự có: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội và một số cơ quan, sở, ngành của tỉnh Tuyên Quang.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Vụ Tổng hợp và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang báo cáo kế hoạch tổ chức, công tác chuẩn bị lễ khánh thành tuyến đường cách mạng từ xã Tân Trào đến xã Trung Yên (nay thuộc xã Tân Trào) và Bảo tàng ATK Tân Trào.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu

Hai công trình thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, được triển khai nhằm chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2027).

Việc đưa các công trình vào sử dụng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của Khu di tích Tân Trào, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lễ khánh thành dự kiến diễn ra đầu tháng 11/2026 tại Bảo tàng ATK Tân Trào, với khoảng 200 đại biểu Trung ương, tỉnh Tuyên Quang và các đơn vị liên quan tham dự.

Cục trưởng Cục Quản trị Phạm Đức Thảo phát biểu

Vụ trưởng Vụ Hành chính Đỗ Thị Thanh phát biểu

Vụ Trưởng Vụ Tổng hợp Lương Thị Thu Hà phát biểu

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa thống nhất với các đề xuất của UBND tỉnh Tuyên Quang về công tác chuẩn bị lễ khánh thành; đánh giá cao sự chủ động, khẩn trương của các đơn vị thuộc tỉnh Tuyên Quang và Văn phòng Quốc hội trong xây dựng kế hoạch tổ chức.

Nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị các vụ, cục, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, góp ý hoàn thiện kịch bản chương trình và kế hoạch tổ chức, gửi Vụ Tổng hợp để báo cáo lãnh đạo Văn phòng Quốc hội trước khi trình Chủ tịch Quốc hội.

Vụ trưởng Vụ Thông tin, Thư viện và Bảo tàng Hoàng Thị Lan Nhung phát biểu

Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Nguyễn Thị Minh Hằng phát biểu

Về công tác lễ tân, hậu cần, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội yêu cầu xây dựng phương án chi tiết, đặc biệt chú trọng việc di chuyển, bảo đảm an ninh, trật tự. Vụ Thông tin, Thư viện và Bảo tàng cùng Báo Đại biểu Nhân dân phối hợp với địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, giá trị lịch sử và văn hóa của các công trình.

Toàn cảnh cuộc làm việc

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội lưu ý lễ khánh thành phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định và phù hợp điều kiện thực tế; qua đó góp phần quảng bá giá trị các công trình, giáo dục truyền thống cách mạng và lịch sử của quê hương Tuyên Quang.