Theo kế hoạch, Sân bay Long Thành sẽ đưa vào khai thác thương mại từ ngày 24-12-2026.

Hiện nay, UBND thành phố cũng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) xây dựng kế hoạch tổng thể phục vụ công tác khai thác Sân bay Long Thành.

Đảm bảo đồng bộ giao thông kết nối

Ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng giám đốc ACV cho biết: Sân bay Long Thành được xác định mốc mở cửa chính thức đưa vào khai thác thương mại từ 00 giờ ngày 24-12-2026. Trong giai đoạn đầu, các hạng mục gồm: 2 tuyến giao thông kết nối (T1, T2); đường trục chính; cầu cạn, đường kết nối thềm nhà ga T1, nhà để xe khối P2; bãi xe xa và hệ thống thu phí không dừng (ETC); toàn bộ hạ tầng, trang thiết bị khu vực cánh Tây, khu vực trung tâm và một phần cánh Bắc nhà ga hành khách; đường cất hạ cánh số 1, hệ thống đường lăn song song và đường lăn nối, sân đỗ tàu bay sẽ được đưa vào khai thác. Lãnh đạo ACV cho rằng, để đảm bảo khai thác dự án, cần sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng Đồng Nai.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức, quá trình chuẩn bị đưa vào khai thác Sân bay Long Thành, vấn đề giao thông kết nối và tổ chức vận chuyển hành khách là đặc biệt quan trọng. Sân bay Long Thành có thể hoàn thành và đủ điều kiện khai thác, nhưng nếu hệ thống giao thông kết nối chưa đồng bộ, việc đi lại của hành khách khó khăn, ùn tắc kéo dài thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phục vụ, hiệu quả khai thác.

Theo Phó Bí thư Thành ủy VÕ TẤN ÐỨC, đối với công tác chuẩn bị phục vụ khai thác Sân bay Long Thành, thành phố Ðồng Nai xác định rõ nguyên tắc không để xảy ra tình trạng sân bay đã sẵn sàng nhưng các điều kiện phục vụ bên ngoài chưa đáp ứng. Không để những công việc thuộc trách nhiệm của địa phương làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả khai thác Sân bay Long Thành.

Liên quan đến vấn đề giao thông kết nối, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà cho biết: Các dự án liên quan trực tiếp đến kết nối Sân bay quốc tế Long Thành khi đưa vào khai thác gồm: tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, đường 25B, 25C đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành trong tháng 12-2026.

Riêng đối với Dự án Thành phần 3, đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, hạng mục nút giao với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý I-2027. Do đó, thời điểm Sân bay Long Thành đưa vào khai thác, đối với đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ đảm bảo kết nối với sân bay theo lộ trình từ tuyến đường này vào đường 25C, đi vào tuyến T1, T2 vào sân bay và ngược lại.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn

Bên cạnh giao thông kết nối, việc đảm bảo an ninh, an toàn bay cũng là vấn đề quan trọng khi Sân bay Long Thành đưa vào khai thác.

Thời gian qua, ACV đã phối hợp với Công an thành phố và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hoàn thiện, tổ chức ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hàng không, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, ACV cũng sẽ phối hợp với Công an thành phố hoàn thiện phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Dự kiến trước thời điểm khai thác chính thức, các đơn vị sẽ tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu nạn.

Đối với việc quản lý tĩnh không và an toàn hàng không, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà cho biết thêm: Thành phố cũng đã chỉ đạo 7 xã, phường vùng phụ cận Sân bay Long Thành phối hợp với ACV và Cảng hàng không quốc tế Long Thành tổ chức tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi uy hiếp an toàn bay như: thả diều, bóng bay, đèn trời, chiếu tia laser vào tàu bay, sử dụng tàu bay không người lái (UAV/drone) trái phép, đốt rác, đốt thực bì gây khói làm giảm tầm nhìn trong khu vực đường cất, hạ cánh.

Hiện nay, UBND thành phố cũng đã phân công Công an thành phố chủ trì phương án an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, xử lý tàu bay không người lái. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chủ trì phương án phối hợp bảo vệ khu vực sân bay, quản lý hoạt động bay theo thẩm quyền, huy động lực lượng ứng phó khẩn cấp.

Là địa phương nơi Sân bay Long Thành đóng chân, phường Long Thành cũng đã rốt ráo chuẩn bị công tác phục vụ đưa vào vận hành, khai thác sân bay.

Theo ông Nguyễn Hữu Nguyên, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Thành, trong tháng 10-2026, UBND phường Long Thành và Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã ký kết quy chế phối hợp, tập trung bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, ứng phó sự cố và chuẩn bị các điều kiện đưa Sân bay Long Thành vào khai thác.