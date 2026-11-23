Một doanh nghiệp sản xuất chế biến nước uống trái cây đóng chai xuất khẩu đã tiếp cận được nguồn vốn tín dụng - Ảnh: Đình Hải

Tận dụng thời gian chuyển tiếp để xây nền tảng tài chính

Quốc hội vừa thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), trong đó có những quy định riêng cho doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Luật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.

Theo Luật này, trong 36 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, doanh nghiệp được áp dụng chế độ kê khai, nộp thuế, kế toán và các biểu mẫu, báo cáo tối giản theo quy định dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Doanh nghiệp còn được sử dụng miễn phí các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung, và được hỗ trợ chi phí dịch vụ kế toán và các giải pháp số phục vụ quản trị, vận hành. Những quy định này, khi chính thức áp dụng sẽ tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh, vận hành của doanh nghiệp.

Tại TP. Hồ Chí Minh, quá trình số hóa giao dịch ở khu vực hộ kinh doanh đã đạt những kết quả đáng chú ý. Theo Thuế TP. Hồ Chí Minh, lũy kế đến cuối tháng 9/2026, Thành phố có gần 56.500 hộ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, với hơn 141 triệu hóa đơn được phát hành. Tỷ lệ hộ kinh doanh sử dụng eTax Mobile đạt 95% và tỷ lệ nộp thuế điện tử đạt 83%.

Về yêu cầu quản trị tài chính khi chuyển đổi mô hình hoạt động, ông Phan Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội DNNVV TP. Hồ Chí Minh (HCM-SME), cho biết một bộ phận doanh nghiệp siêu nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, còn hạn chế về lập kế hoạch vốn, tổ chức dữ liệu tài chính và chứng minh khả năng trả nợ.

Theo ông Tuấn, doanh nghiệp cần xác định rõ nhu cầu vốn theo từng giai đoạn, mục đích sử dụng, thời gian thu hồi và nguồn tiền dự kiến trả nợ. Chẳng hạn, cơ sở kinh doanh thực phẩm khi chuyển thành doanh nghiệp không chỉ cần ghi nhận doanh thu bán hàng mà còn phải tính được chi phí nguyên liệu, hàng tồn kho, công nợ với đại lý và thời điểm thu tiền. Nếu dự định mở thêm xưởng hoặc mua máy móc, thời gian hoàn vốn của khoản đầu tư phải được tách khỏi nhu cầu vốn luân chuyển thường xuyên. Đây là cơ sở lựa chọn kỳ hạn vay và phương thức trả nợ phù hợp, thay vì chỉ dựa vào doanh thu ước tính.

Theo HCM-SME, các ngân hàng có thể thiết kế sản phẩm có kỳ hạn và phương thức trả nợ sát với chu kỳ sản xuất, kinh doanh của từng ngành hàng. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị sổ sách và phương án vốn cần được doanh nghiệp thực hiện thường xuyên, thay vì chỉ hoàn thiện chứng từ khi phát sinh nhu cầu vay.

Chuẩn bị hồ sơ tài chính để tăng cơ hội tiếp cận vốn vay

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 9/2026, đã có 19 ngân hàng đăng ký tham gia chương trình tín dụng ưu đãi hướng đến DNNVV và các động lực tăng trưởng kinh tế, với quy mô khoảng 409.000 tỷ đồng. Trong đó, đến đầu tháng 11 các ngân hàng đã giải ngân khoảng đã giải ngân 54.300 tỷ đồng cho khoảng 30.000 lượt khách hàng. Mức lãi suất áp dụng phổ biến thấp hơn từ 1- 2 điểm phần trăm/năm so với lãi suất cho vay thông thường.

Theo HCM-SME, để tận dụng các chương trình tín dụng ưu đãi, doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực quản trị tài chính và chất lượng phương án kinh doanh. Thực tế, không ít DNNVV có đơn hàng, thị trường tiêu thụ nhưng chưa lượng hóa đầy đủ nhu cầu vốn, chi phí đầu tư, doanh thu dự kiến và khả năng trả nợ... khiến cơ hội tiếp cận tín dụng giảm.

Theo đó, đối với doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh, trước hết cần chuẩn hóa sổ sách kế toán, bảo đảm doanh thu trên hóa đơn, số liệu bán hàng và dòng tiền qua tài khoản có thể đối chiếu, kiểm chứng. Đồng thời, doanh nghiệp cần quản lý chặt các khoản phải thu, phải trả, hàng tồn kho và xây dựng phương án vay sát với chu kỳ kinh doanh.

Trong đó, nhu cầu vốn lưu động phải được tính toán theo chu kỳ mua nguyên liệu, sản xuất, giao hàng và thu hồi công nợ, vốn đầu tư máy móc, nhà xưởng phải gắn với hiệu quả đầu tư và thời gian hoàn vốn. Những cơ sở này để ngân hàng đánh giá năng lực tài chính, xác định quy mô cho vay, kỳ hạn và phương thức trả nợ phù hợp.

Theo nghiên cứu của Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) công bố năm 2026, dữ liệu thanh toán điện tử và giao dịch thương mại có thể bổ sung thông tin phục vụ đánh giá tín dụng, nhất là với doanh nghiệp chưa có lịch sử vay vốn đầy đủ. Tuy nhiên, IFC yêu cầu dữ liệu phải chính xác, có khả năng kiểm chứng và đáp ứng yêu cầu thẩm định của tổ chức tín dụng.

Cùng với những hỗ trợ từ quy định của Luật Phát triển DNNVV như trên, TP. Hồ Chí Minh cũng đang triển khai Kế hoạch hỗ trợ DNNVV giai đoạn 2026-2028. Những chính sách này đã, sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh chuẩn hóa sổ sách, quản lý dòng tiền và xây dựng lịch sử tài chính đáng tin cậy, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận vốn ngân hàng.