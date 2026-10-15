Chuẩn bị dự trữ than cho sản xuất điện vào mùa khô năm 2027

Lãnh đạo EVN, TKV, TCT Đông Bắc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành cấp than cho sản xuất điện, phiên 2 năm 2026. Ảnh: Đỗ Huyền/Vnanet.vn/Bnews.vn

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc vừa tham gia cuộc họp phiên thứ 2 năm 2026 Ban Chỉ đạo điều hành cấp than cho sản xuất điện nhằm đánh giá tình hình cung ứng than 9 tháng qua, thống nhất nhiệm vụ quý IV và chuẩn bị nguồn nhiên liệu cho năm 2027.

Tại phiên họp này, các bên đều thống nhất tập trung bảo đảm nguồn than cho các nhà máy nhiệt điện trong những tháng cuối năm 2026, đồng thời đẩy nhanh ký kết hợp đồng và chuẩn bị dự trữ nhiên liệu cho mùa khô năm 2027.

Theo đó, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải đề nghị các nhà máy điện trong EVN phối hợp với TKV và Tổng công ty Đông Bắc hoàn tất đàm phán ký kết toàn bộ hợp đồng than antracite năm 2027 trong tháng 10 này, đồng thời nâng tồn kho than lên mức tối đa ngay từ đầu tháng 3/2027 và kiểm soát chặt chẽ khối lượng tồn kho theo các thỏa thuận hợp tác đã ký.

Đối với các đơn vị cung cấp than, Lãnh đạo EVN đề nghị tăng cường phương tiện vận chuyển và nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu thực tế của các nhà máy, nhất là trong mùa khô. Mặt khác, kiểm soát chất lượng than theo quy định về môi trường và nghiên cứu các giải pháp ký hợp đồng cung cấp than dài hạn nhằm ổn định nguồn cung, giá thành trước những biến động về giá và khả năng vận chuyển.

EVN cũng thống nhất với TKV và Tổng công ty Đông Bắc có văn bản kiến nghị Bộ Công Thương và cơ quan quản lý nhà nước ban hành cơ chế giao nhiệm vụ chính trị cung cấp than dài hạn, bao gồm than nhập khẩu, cho sản xuất điện; đồng thời đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép tiếp tục duy trì sử dụng lâu dài tuyến đường sắt chuyên dùng Uông Bí A - Điền Công để bảo đảm cấp than ổn định cho Nhà máy nhiệt điện Uông Bí.

Đối với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), lãnh đạo EVN đề nghị chủ trì thành lập nhóm làm việc trực tiếp gồm đại diện NSMO, EVN, TKV, Tổng công ty Đông Bắc và các nhà máy nhiệt điện trong EVN, nhằm thường xuyên cập nhật, trao đổi thông tin, kịp thời điều chỉnh kế hoạch cấp than phù hợp với thực tế vận hành hệ thống điện.

Theo báo cáo của NSMO, tổng sản lượng điện sản xuất của hệ thống điện quốc gia từ đầu năm đến hết tháng 9 ước đạt 266,2 tỷ kWh, tăng khoảng 9,5% so với năm 2025 và cao hơn khoảng 3,8 tỷ kWh so với phương thức vận hành năm. Trong đó, nhiệt điện than đạt 132,91 tỷ kWh, chiếm khoảng 50% tổng sản lượng điện sản xuất. Riêng các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) than trong EVN đóng góp khoảng 55,825 tỷ kWh, chiếm 42% tổng sản lượng nhiệt điện than toàn hệ thống.

Theo lãnh đạo NSMO, trong cùng thời gian này, TKV và Tổng công ty Đông Bắc đã cung cấp 19,48 triệu tấn than antracite cho các NMNĐ trong EVN. Trước bối cảnh biến động của thị trường quốc tế gây gián đoạn chuỗi cung ứng, đẩy giá than, dầu, khí và chi phí logistics lên cao, EVN và các tổng công ty phát điện thành viên đã phối hợp chặt chẽ với NSMO, TKV và Tổng công ty Đông Bắc tăng cường huy động các NMNĐ sử dụng than trong nước, góp phần duy trì cung cấp điện liên tục.

Thực hiện kết luận tại phiên họp Ban Chỉ đạo phiên 1 (ngày 20/4/2026), các NMNĐ trong EVN đã rà soát nhu cầu, phối hợp với đơn vị cung cấp than để đăng ký tiếp nhận, cơ bản duy trì tồn kho theo định mức và nâng mức dự trữ lên tối đa trong các tháng mùa khô. Các nhà máy cũng tăng cường cập nhật tình hình vận hành, phối hợp đẩy nhanh bốc dỡ để bảo đảm tiến độ tiếp nhận than trong cao điểm mùa khô.

Nhu cầu than cho các nhà máy trong EVN 3 tháng cuối năm dự kiến khoảng 9,68 triệu tấn. Khối lượng này được TKV và Tổng công ty Đông Bắc cam kết cung ứng đầy đủ.

Để sẵn sàng cung ứng điện cho cao điểm mùa khô năm 2027, theo Phó Tổng giám đốc NSMO Nguyễn Quốc Trung, NSMO đã xây dựng 4 phương án vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2027. Theo đó, NSMO phải cân đối phương án huy động nguồn điện để giữ nước tại các hồ thủy điện, chuẩn bị cho mùa khô năm 2027 được dự báo có nhiều khó khăn, nên các NMNĐ sẽ tiếp tục được huy động cao trong thời gian tới.

Trước yêu cầu đó, EVN và các tổng công ty phát điện đang đẩy nhanh đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp than năm 2027 với TKV và Tổng công tyĐông Bắc./.