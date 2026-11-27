Tại họp báo, đại diện các tiểu ban thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã thông tin về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng, hậu cần và những điểm mới trong công tác lễ tân, đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế, hướng tới tổ chức các sự kiện chuyên nghiệp, chu đáo, trọng thị và giàu bản sắc văn hóa Việt Nam.

Sự tham gia, đồng hành của người dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng được nhấn mạnh nhằm góp phần tổ chức thành công Năm APEC 2027, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Trưởng tiểu ban Lễ tân APEC 2027 phát biểu. Ảnh: An Đăng/ TTXVN

Điểm mới trong công tác lễ tân, đón tiếp

Liên quan đến những điểm mới trong công tác lễ tân, đón tiếp các đoàn đại biểu cấp cao và khách quốc tế, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Trưởng Tiểu ban Lễ tân nhấn mạnh, công tác lễ tân có vai trò đặc biệt quan trọng đối với thành công của các sự kiện. Trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm từ hai lần đăng cai APEC trước đây, Việt Nam hướng tới công tác lễ tân chuyên nghiệp, giàu bản sắc, thể hiện văn hóa và con người Việt Nam.

Việc tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, một địa bàn biển đảo, đặt ra những yêu cầu riêng về kết nối giao thông, hạ tầng, bố trí nơi lưu trú, đi lại và điều phối các hoạt động. Công tác xây dựng hạ tầng tại Phú Quốc đang được thúc đẩy đồng bộ. Thông qua hệ thống hạ tầng, Việt Nam mong muốn thể hiện năng lực tổ chức, hình ảnh một đất nước năng động, đổi mới, tự cường, vươn lên.

Với trên 200 hoạt động dự kiến diễn ra trong suốt Năm APEC 2027 tại 7 địa phương, cao điểm là Tuần lễ Cấp cao, Việt Nam xác định công tác lễ tân phải bảo đảm sự chu đáo, chuyên nghiệp và trọng thị ở mọi hội nghị, không phân biệt quy mô, cấp độ, địa điểm hay thời gian tổ chức.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn cho rằng, dù cơ sở hạ tầng hiện đại đến đâu, yếu tố con người vẫn giữ vai trò quan trọng nhất. Do đó, Tiểu ban Lễ tân chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ lễ tân, tình nguyện viên, liên lạc viên về ngoại ngữ, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng ứng xử, qua đó thể hiện sự chân thành, trọng thị và những nét đẹp của con người Việt Nam.

Công tác lễ tân cũng chú trọng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Từ biểu trưng hoa sen của Năm APEC 2027 đến việc trang trí các địa điểm tổ chức sự kiện, lựa chọn quà tặng đều hướng tới thể hiện bản sắc văn hóa và sự phát triển của Việt Nam. Tiểu ban Lễ tân cũng chú trọng ứng dụng công nghệ xanh trong công tác đón tiếp, tổ chức đi lại phù hợp với điều kiện thực tế.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn nhấn mạnh, thông qua công tác lễ tân, Việt Nam mong muốn không chỉ góp phần tổ chức thành công Năm APEC 2027 mà còn để bạn bè quốc tế cảm nhận được hình ảnh một Việt Nam đang vươn mình, tự cường và giàu bản sắc văn hóa.

Trả lời câu hỏi của báo chí về những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện hậu cần, ông Nguyễn Đức Cường, Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ (Văn phòng Chính phủ), Trưởng bộ phận Thường trực Tiểu ban Vật chất và Hậu cần cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ chính về cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ các hội nghị tại 7 địa phương; phương tiện đưa đón đại biểu; công tác chuẩn bị.

Theo đó, công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ. Đến nay, 21 công trình phục vụ sự kiện đã được triển khai, trong đó hạng mục đường cất cánh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thành. Các hạng mục nhà ga, trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, tuyến đường ĐT 95, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 và các công trình hạ tầng kỹ thuật đang được đẩy nhanh tiến độ với cam kết bảo đảm đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu phục vụ Tuần lễ Cấp cao.

Với tinh thần trọng thị, chuyên nghiệp, công tác hậu cần sẽ được triển khai nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, hạ tầng, góp phần tổ chức thành công Năm APEC 2027, ông Nguyễn Đức Cường chia sẻ.

Phát huy vai trò chủ thể kiến tạo của người dân

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa APEC 2027 phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Liên quan đến câu hỏi của báo chí về sự tham gia, hưởng ứng và đóng góp của người dân, cộng đồng địa phương đối với Năm APEC 2027, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa nhấn mạnh, bất kỳ sự kiện nào, dù ở quy mô trong nước hay quốc tế, đều không thể thành công nếu thiếu sự tham gia, đồng hành của người dân.

Đối với Năm APEC 2027, Việt Nam mong muốn người dân tham gia, đồng hành với tinh thần là một chủ thể kiến tạo. Mỗi người dân, với sự thân thiện, hiếu khách, tình cảm chân thành, nồng ấm, có thể trở thành một đại sứ văn hóa, đại sứ hữu nghị của Việt Nam. Đây chính là những đóng góp cụ thể, thiết thực nhất vào việc lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Bên cạnh các hoạt động, sự kiện chính thức, Việt Nam dự kiến phối hợp với các nền kinh tế thành viên tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, giao lưu giữa các nghệ sĩ, vận động viên và các chương trình thể thao, tạo cơ hội để người dân các nền kinh tế kết nối, qua đó tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó và hữu nghị giữa các nền kinh tế APEC.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng đề cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là những người đang sinh sống, học tập, làm việc và định cư tại các nền kinh tế thành viên APEC. Theo ước tính của Thứ trưởng, số người Việt Nam tại các nền kinh tế APEC có thể chiếm trên 50% tổng số người Việt Nam ở nước ngoài. Thông qua việc lan tỏa tinh thần APEC, tinh thần trách nhiệm và hội nhập của Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ là kênh quảng bá quan trọng tới bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng mong muốn, người dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng tham gia, đóng góp vào thành công của Năm APEC 2027.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng mong muốn các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, những người phụ trách công tác văn hóa, báo chí của các cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người trong Năm APEC 2027.