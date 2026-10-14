Chuẩn bị đón tiếp Tổng thống Ukraine, Anh tuyên bố sớm gửi tên lửa tới Kiev

Thủ tướng Anh Andy Burnham cam kết ủng hộ Ukraine đến khi nào còn cần thiết. (Nguồn: Bloomberg)

Theo Văn phòng Thủ tướng Anh Andy Burnham, London sẽ cung cấp gói tên lửa phòng không trị giá 45 triệu Bảng Anh (khoảng 60 triệu USD), trong đó đẩy nhanh tiến độ bàn giao số tên lửa trị giá 10 triệu Bảng để hỗ trợ Ukraine trong mùa Đông. Anh trước đó đã cam kết dành 1,6 tỷ Bảng để cung cấp hơn 5.000 tên lửa LMM cho Ukraine trong 4 năm tới.

Thông báo được đưa ra trước thềm cuộc gặp giữa Thủ tướng Burnham và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại London cùng ngày. Trong tuyên bố trước chuyến thăm của ông Zelensky, Thủ tướng Burnham khẳng định Anh sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine, đồng thời kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp nhận thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng.

Ông Burnham nhấn mạnh sự ủng hộ của Anh đối với Ukraine là yếu tố thiết yếu để bảo đảm an ninh cho người dân Anh và giúp lực lượng Ukraine có đủ trang thiết bị cần thiết để đối phó Nga. Thủ tướng Anh tuyên bố, London sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ chừng nào còn cần thiết.

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, ông Burnham đã yêu cầu các bộ trưởng xây dựng đề xuất về những biện pháp trừng phạt bổ sung, viện trợ quân sự và các gói hỗ trợ tài chính dành cho Ukraine trong những tuần tới. London cũng sẽ thực hiện lệnh cấm xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga.

Bộ trưởng Tài chính Anh John Healey dự kiến tận dụng các cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Bangkok để kêu gọi các nước khác áp dụng lệnh cấm tương tự. Ông cho rằng, biện pháp này sẽ hạn chế nguồn tài chính mà Tổng thống Putin cần để duy trì hoạt động quân sự.