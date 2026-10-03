Chuẩn bị điều tiết các hồ thủy điện A Lưới và A Lin B1 trước đợt mưa lớn

Cụm hồ thủy điện A Lin 3 - A Lin B1 thời điểm hiện tại.

Theo phương án vận hành, hồ thủy điện A Lưới sẽ tiến hành tăng dần lưu lượng qua tràn với mức có thể đạt 600m3/s, thời điểm bắt đầu vận hành là vào lúc 13 giờ ngày 6/10. Bên cạnh đó, hồ chứa thủy điện A Lin B1 thuộc cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1 sẽ thực hiện tăng dần lưu lượng qua tràn nhằm tránh đột biến, với lưu lượng có thể đạt 400m3/s bắt đầu từ 19 giờ ngày 5/10.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung và Công ty cổ phần thủy điện Trường Phú thông báo rộng rãi đến người dân vùng hạ du cũng như chính quyền các xã A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 3 để chủ động phòng tránh ngập lụt trong khu vực lòng hồ A Lin 3 và A Lưới. Các đơn vị vận hành cũng được yêu cầu thường xuyên cập nhật thông tin và báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố thông qua Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu để có sự chỉ đạo.

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cũng yêu cầu hai hồ chứa Tả Trạch, Hương Điền trên lưu vực sông Hương, tiếp tục vận hành điều tiết nhằm giảm mực nước lòng hồ, tăng dung tích phòng lũ.