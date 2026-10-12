Chuẩn bị điều kiện tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam

Tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Nguyễn Minh Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Minh Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Điện Biên.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026; nhiệm vụ trọng tâm và đề xuất, kiến nghị; giới thiệu Bản đồ số Văn hóa Việt Nam. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã triển khai công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung chuyên môn và điều kiện tổ chức các hoạt động; công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng triển khai.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tập trung chuẩn bị, phối hợp triển khai các hoạt động trọng tâm như: Với hội nghị văn hóa toàn quốc, tham mưu xây dựng nội dung, chương trình và phương án tổ chức trong tháng 11/2026; tập trung đánh giá kết quả xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, việc triển khai các chủ trương của Đảng về văn hóa; đề xuất định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn mới. Nội dung và phương án tổ chức tiếp tục được hoàn thiện theo ý kiến của cấp có thẩm quyền. Chuẩn bị chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam...

Tại các địa phương, ghi nhận 27/34 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo triển khai tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 hoặc giai đoạn 2026 - 2030. Một số địa phương đã quan tâm huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, xác định Ngày Văn hóa Việt Nam là đợt sinh hoạt văn hóa - chính trị sâu rộng.

Tỉnh Điện Biên đang tập trung triển khai chuỗi các hoạt động hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) với các nội dung thiết thực, như: Tổ chức Ngày Văn hóa gắn với Ngày hội Đại đoàn kết; định hướng các xã, phường chủ động xây dựng chương trình văn hóa, thể thao và sinh hoạt cộng đồng, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, nghệ nhân và đội văn nghệ quần chúng. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại cơ sở. Đối với các hoạt động văn hóa tiêu biểu: Chuẩn bị tổ chức Chương trình nghệ thuật quy mô phù hợp, tổ chức Triển lãm tranh, ảnh “Vẻ đẹp Việt Nam” và không gian trưng bày tại Phố đi bộ Mường Thanh cùng các điểm di tích. Vận động các cơ sở lưu trú du lịch phát động trải nghiệm văn hóa truyền thống (múa xòe, nhảy sạp, ném còn, kéo co, giã bánh dày) cho du khách...

Đại diện các bộ, ngành trung ương và một số địa phương đề xuất các hoạt động phù hợp điều kiện thực tế từng địa phương; nhấn mạnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, bảo đảm tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam thiết thực, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật nhiệm vụ và các ý kiến chỉ đạo liên quan; xác định rõ hoạt động, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian, nguồn lực và sản phẩm theo yêu cầu “6 rõ”. Chú trọng phân công nhiệm vụ phù hợp giữa cấp tỉnh, cấp xã, bảo đảm hoạt động được triển khai đến cơ sở; đổi mới phương thức tổ chức, tăng hoạt động trải nghiệm, tương tác tại thiết chế văn hóa và không gian công cộng; quan tâm công nhân, người lao động, thanh thiếu niên, người yếu thế, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, sớm điều chỉnh định hướng tuyên truyền trước, trong và sau trên phạm vi cả nước, phát huy vai trò cao độ của các cơ quan thông tin báo chí từ trung ương đến địa phương; tích cực vận động các doanh nghiệp chung tay hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026...