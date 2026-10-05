Chuẩn bị điều kiện tổ chức hội chợ và xúc tiến đầu tư quốc tế tại Điện Biên

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh báo cáo tiến độ, kết quả công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026, Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026.

Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 tổ chức trong 6 ngày (từ 17 - 22/10) tại Quảng trường 7/5. Đến ngày 4/10, đã có 96 đơn vị, 186 gian hàng đăng ký tham gia. Đến nay đơn vị đã triển khai mời các tổ chức, doanh nghiệp trong nước tham gia và thông tin rộng rãi đến các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh báo cáo tiến độ, kết quả công tác chuẩn bị.

Về Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026, đã thiết kế, hoàn thiện mẫu giấy mời, chương trình phục vụ hội nghị theo hướng đa ngôn ngữ Việt - Trung - Lào, tích hợp mã QR phục vụ đăng ký, tra cứu chương trình và tài liệu; phát hành giấy mời đại biểu; thực hiện rà soát, dự kiến trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án đầu tư trúng đấu giá cho 19 nhà đầu tư; xây dựng dự thảo khung chương trình, kịch bản chi tiết làm cơ sở để tổ chức điều hành. Hội nghị diễn ra ngày 19/10 tại Khách sạn Mường Thanh Grand Điện Biên Phủ...

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên phát biểu tham gia ý kiến.

Nội dung chuẩn bị tổ chức hội nghị tiếp tục được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện như: Cập nhật, xác định danh sách đại biểu chính thức tham dự hội nghị, hoàn thiện kịch bản điều hành, tổng hợp tham luận, chốt sơ đồ chỗ ngồi, thẻ đại biểu, biển tên; tiếp nhận, tổng hợp đăng ký tham gia của các cơ quan, địa phương, hiệp hội, phối hợp với đơn vị trúng thầu hoàn thiện hồ sơ tổng thể...

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đề nghị các sở, ngành và đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, cho ý kiến chỉ đạo một số nội dung về dự thảo đối với chương trình, kịch bản, bộ nhận diện ma két, video 10 - 12 phút, cho phép điều chỉnh quy mô hội nghị từ khoảng 600 đại biểu lên khoảng 950 đại biểu.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi, thống nhất một số nội dung phục vụ công tác tổ chức các sự kiện: Cập nhật, xác nhận danh sách đại biểu chính thức; chuẩn bị ma-két, nội dung phát biểu của đại biểu; khảo sát thực địa một số dự án kêu gọi đầu tư; chương trình nghệ thuật chào mừng; công tác thông tin, tuyên truyền. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, y tế, an toàn thực phẩm, cấp điện, viễn thông phục vụ các sự kiện được rà soát, chuẩn bị; đảm bảo an ninh an toàn cho các đoàn khách quốc tế qua cửa khẩu, khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương đề nghị Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia; sau cuộc họp sẽ ban hành thông báo để tổ chức triển khai, thực hiện. Về video trình chiếu, đề nghị thêm một số nội dung như: Khởi công Tổ hợp giáo dục FPT Điện Biên và dự án đầu tư xây dựng tòa nhà Viettel Điện Biên, cần có sự đổi mới, cập nhật; sớm triển khai đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhất trí mở rộng quy mô hội nghị. Việc đón tiếp cần diễn ra chu đáo; phương tiện căn cứ vào số lượng cụ thể, có thể trưng tập từ các sở, ngành. Đối với lễ tân phục vụ sự kiện, ngoài 40 nữ sinh, mỗi đơn vị sở, ngành cần trưng tập 10 cán bộ, công chức tham gia phục vụ. Thống nhất tất cả đại biểu tham dự mặc trang phục theo quy định; các gian hàng trưng bày cần liên hệ thường xuyên, sản phẩm đạt chất lượng.