Chuẩn bị diễn ra Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã tại khu vực miền Nam năm 2026

Tăng cường liên kết, mở rộng thị trường cho khu vực kinh tế tập thể

Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã tại khu vực miền Nam năm 2026 do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chỉ đạo, Trung tâm Truyền thông và Hỗ trợ kinh tế hợp tác tổ chức, Hội chợ nằm trong Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026 theo Quyết định số 3838/QĐ-BCT của Bộ Công Thương.

Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã tại khu vực miền Bắc năm 2026.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 23 - 28/10/2026 tại Công viên Quảng trường Hòa Bình, đường số 3, Khu đô thị City Land, phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, với quy mô 155 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và doanh nghiệp liên kết trên cả nước.

Bà Cao Xuân Thu Vân - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã tại khu vực miền Bắc năm 2026.

Mục tiêu của hội chợ nhằm giúp khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã chia sẻ cơ hội hợp tác kinh doanh, xúc tiến thương mại và phát triển sản phẩm hàng hóa; kết nối với các doanh nghiệp, nhà phân phối lớn như Aeon, Go, Winmart, Lotte, Saigon Co.op,… nhằm liên kết sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ, hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã là cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương.

Các mặt hàng tham gia đa dạng, gồm nông sản, thực phẩm hữu cơ, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ, máy móc thiết bị và vật tư nông nghiệp, thể hiện sự năng động, sáng tạo của khu vực hợp tác xã trong quá trình hội nhập.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và xúc tiến thương mại bền vững

Song song với hoạt động trưng bày, giới thiệu và mua bán sản phẩm, Hội chợ còn tổ chức hội nghị nhằm giúp hợp tác xã, doanh nghiệp kết nối giao thương, ứng dụng chuyển đổi số, tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất kinh đáp ứng các yêu cầu của thị trường.

Các hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia sẽ có cơ hội ký kết biên bản ghi nhớ, hợp đồng hợp tác kinh doanh, qua đó hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm bền vững. Đặc biệt, chính sách của Nhà nước hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng giúp các hợp tác xã, đơn vị giảm bớt chi phí và khuyến khích sự tham gia rộng rãi của khu vực kinh tế tập thể.

Thời gian: 23 - 28/10/2026Địa điểm: Công viên Quảng trường Hòa Bình, đường số 3, Khu đô thị City Land, phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí MinhQuy mô: 155 gian hàngCơ quan chỉ đạo: Bộ Công ThươngCơ quan chủ trì: Liên minh Hợp tác xã Việt NamĐơn vị tổ chức: Trung tâm Truyền thông và Hỗ trợ kinh tế hợp tácHướng dẫn hồ sơ đăng ký tham gia: Bản đăng ký tham gia Hội chợ (01 bản, theo mẫu gửi kèm); Hợp đồng (02 bản; ký tên, đóng dấu theo mẫu gửi kèm); Báo cáo kết quả tham gia Hội chợ (01 bản, theo mẫu gửi kèm).Mỗi hợp tác xã, đơn vị tham gia nộp bản đăng ký, hợp đồng; báo cáo có ký tên, đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị.Thời hạn nhận hồ sơ trước ngày 20/10/2026.Thông tin liên hệ: Đ/c Công Thị Hồng Nhung, Trung tâm Truyền thông và Hỗ trợ kinh tế hợp tácĐiện thoại: 098.515.6996; Email: cesc@vca.org.vn.