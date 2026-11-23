Một phần khu đất dự án Công viên Hello Kitty của Tập đoàn BRG bị thu hồi chuẩn bị được đưa ra đấu giá

Trước đó, khu đất từng được doanh nghiệp thuộc Tập đoàn BRG lên kế hoạch phát triển dự án Tổ hợp vui chơi giải trí Sanrio Hello Kitty World Hanoi. Dự án này có tổng diện tích gần 30.000 m2 tại số 151 và 153 Yên Phụ. Tuy nhiên, hồi tháng 6 vừa qua, TP Hà Nội đã có quyết định chấm dứt hoạt động của dự án.

Hà Nội muốn đấu giá khu đất 153 Yên Phụ với mức khởi điểm từ 305,8 tỷ đồng. Con số trên tương ứng bình quân hơn 114,2 triệu đồng mỗi m2.

Theo thông báo của Trung tâm Phát triển quỹ đất, mục đích sử dụng của khu đất là thương mại, dịch vụ, với thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày được cho thuê đất. Nhà đầu tư cần trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án. Dự án tại 153 Yên Phụ cần thực hiện trong 36 tháng.

Các doanh nghiệp đấu giá được nộp hồ sơ đến hết ngày 26/11 để tham gia tổ chức. Sau đó, doanh nghiệp đấu giá được thành phố chọn sẽ thông báo cụ thể về lịch và hình thức tổ chức đấu giá khu đất 153 Yên Phụ.