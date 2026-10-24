Chuẩn bị đặc biệt cho trận El Clasico trước thềm Gala Quả bóng vàng

Trận El Clasico sẽ được bố trí tới 40 camera. Ảnh: Reuters.

Theo Mundo Deportivo, tối đa 40 máy quay hiện đại sẽ được bố trí quanh sân nhằm bắt trọn từng chi tiết của cuộc đối đầu đầy duyên nợ diễn ra vào ngày 26/10, trong đó có hệ thống camera riêng biệt theo sát mọi di chuyển của hai ngôi sao Lamine Yamal bên phía Barcelona và Kylian Mbappe của Real Madrid.

Hệ thống ghi hình trận đấu được xếp hạng phân loại cao nhất A+, tăng gần gấp đôi so với mức tiêu chuẩn 22 camera ở các vòng đấu thông thường. Toàn bộ quy trình sản xuất sẽ tích hợp công nghệ 4K, các ống kính điện ảnh chuyên dụng cùng hệ thống quay siêu chậm nhằm phục vụ phát lại các pha bóng then chốt.

Sơ đồ định vị camera cũng được chia sẻ đồng bộ với Ủy ban Trọng tài kỹ thuật và tổ VAR nhằm mở rộng tối đa các góc quan sát trên sân. Quyết định tăng cường xuất phát từ làn sóng tranh cãi tại trận Real Madrid gặp Sevilla gần đây, khi góc máy hiện trường không ghi nhận đủ rõ va chạm giữa Arda Guler và Peque Fernandez.

Việc bố trí ống kính riêng theo sát Yamal và Mbappe tạo thêm sức hút lớn cho trận cầu tâm điểm. Đáng chú ý, trận El Clasico diễn ra chỉ chưa đầy 24 giờ trước khi lễ trao giải Quả bóng Vàng (Ballon d’Or) chính thức khai màn tại London (Anh). Đây được xem là sân khấu đỉnh cao để hai chân sút hàng đầu thế giới phô diễn đẳng cấp và tạo tiếng vang lớn trước sự kiện vinh danh cá nhân danh giá bậc nhất làng túc cầu.

Trên bảng xếp hạng La Liga sau 7 vòng đấu đầu tiên, Barcelona tạm thời đứng đầu với 21 điểm. Real Madrid kém đại kình địch tới 6 điểm và đứng ở vị trí thứ ba.

Mourinho bảo vệ các cầu thủ Real Madrid Ngay sau cuộc đối đầu với AS Roma tại Champions League rạng sáng 15/10, HLV Mourinho đã có những phát biểu đáng chú ý về tập thể Real Madrid và cá nhân Vinicius Junior.