Chuẩn bị cưỡng chế chế kiểm đếm bắt buộc thực hiện Dự án Khu đô thị mới Tây Nam tại phường Việt Trì

Quang cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, UBND phường Việt Trì công bố quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc và kế hoạch tổ chức cưỡng chế đã được phê duyệt. Đồng thời, thông tin nhanh về dự án Khu đô thị mới Tây Nam, thành phố Việt Trì (giai đoạn 1), nay thuộc phường Việt Trì.

Theo đó, dự án có tổng diện tích phải thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất 31,21ha, với khoảng 1.102 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã đạt kết quả tích cực.

Diện tích đã giải phóng mặt bằng đạt 294.408,5 m2, tương đương 29,44/31,21 ha, với 1.071 hộ đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng, trong đó có 12 hộ đã thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Khoảng 25,21 ha đã được chuyển mục đích và bàn giao cho chủ đầu tư.

Hiện nay còn 1,77 ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, liên quan đến 31 hộ, 117 thửa đất. Trong đó có 4 hộ chưa chấp hành kiểm đếm bắt buộc, UBND phường Việt Trì đã tổ chức 3 lần tuyên truyền, vận động và đối thoại nhưng các hộ vẫn không thực hiện kiểm kê, kiểm đếm.

Đại diện cơ quan chuyên môn thông tin về kế hoạch triển khai cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc thực hiện Dự án Khu đô thị mới Tây Nam, thành phố Việt Trì (giai đoạn 1), nay là phường Việt Trì.

Theo Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Việt Trì, quá trình kiểm kê, lập và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật đất đai. Các phương án được xây dựng theo hướng đúng, đủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Trên cơ sở các quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đã được ban hành, Ban Cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc phường Việt Trì xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế. Thời gian bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 8/10/2026, tại các thửa đất thuộc chỉ giới thu hồi của dự án, thực hiện đến khi hoàn thành. Lực lượng dự kiến tham gia khoảng 250 người.

Đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông khai thác thông tin tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan chuyên môn đã trao đổi, giải đáp thông tin liên quan đến việc tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc để thực hiện dự án. Qua thực hiện nhằm hoàn tất công tác kiểm kê, xác định đầy đủ hiện trạng đất đai, tài sản của các hộ còn lại, tạo cơ sở tiếp tục thực hiện các bước bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai dự án Khu đô thị mới Tây Nam, thành phố Việt Trì (giai đoạn 1), nay là phường Việt Trì.