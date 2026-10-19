Chuẩn bị công bố Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn năm 2075

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì cuộc họp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo báo cáo của Văn phòng UBND thành phố tại cuộc họp, dự kiến hội nghị sẽ diễn ra sau 20/11/2026, với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu.

Trước khi tổ chức hội nghị, thành phố tổ chức lễ khởi công một số dự án lớn và sẽ trao giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác tại hội nghị.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành thảo luận, góp ý để hoàn thiện công tác tổ chức. Về truyền thông, các đơn vị đề nghị xây dựng kế hoạch thông tin tổng thể, chuẩn bị phim tư liệu và nội dung giới thiệu quy hoạch, tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển của thành phố.

Các nội dung cần được tổng hợp, thống nhất và hoàn thiện kịp thời, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị các đơn vị tập trung chuẩn bị những nội dung thiết thực, có trọng tâm, ưu tiên các dự án quan trọng và hoạt động phục vụ trực tiếp sự kiện. Việc tổ chức cần bảo đảm tính tổng thể, cân đối giữa các địa bàn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Đối với sa bàn quy hoạch chung thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu khẩn trương hoàn thiện phương án thiết kế, vị trí trưng bày và mô phỏng để báo cáo lãnh đạo thành phố xem xét. Đây là nội dung ưu tiên hàng đầu, làm cơ sở bố trí các không gian giới thiệu, công bố quy hoạch và những thành tựu phát triển của thành phố.

Các đơn vị liên quan chủ động phân định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ; rà soát các dự án còn vướng mắc để tập trung tháo gỡ theo từng vấn đề, thẩm quyền. Những nội dung thuộc thẩm quyền bộ, ngành Trung ương cần chủ động làm việc, báo cáo để đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện nội dung, bảo đảm công tác tổ chức sự kiện công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư được triển khai đồng bộ, trang trọng, tương xứng với tầm vóc sự kiện.