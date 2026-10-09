Chuẩn bị cơ chế huy động vốn quốc tế cho hạ tầng TP Hồ Chí Minh

UBND TP Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hồ Chí Minh quy định việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC) nhằm huy động vốn triển khai các dự án trọng điểm. Thời gian góp ý đến hết ngày 16/10.

TP Hồ Chí Minh sẽ vay vốn quốc tế qua Trung tâm tài chính để phát triển các dự án hạ tầng trọng điểm.

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP Hồ Chí Minh, 5 năm tới, địa phương cần nguồn lực lớn để phát triển đường sắt đô thị, đường cao tốc, trung tâm dữ liệu, hạ tầng môi trường, cấp nước và xử lý nước thải.

Do đó, tiếp cận thị trường trái phiếu quốc tế là một hướng huy động vốn cần được nghiên cứu, triển khai phù hợp với khả năng tài chính và yêu cầu phát triển bền vững.

Việc xây dựng Nghị quyết nhằm triển khai điểm a khoản 1 Điều 24 Luật Phát triển đô thị, tạo cơ sở pháp lý để TP Hồ Chí Minh huy động nguồn vốn trung và dài hạn thông qua Trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời bảo đảm an toàn tài chính, công khai, minh bạch và quản trị rủi ro.

Việc phát hành phải nằm trong hạn mức vay, dư nợ vay, bội chi, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách TP Hồ Chí Minh và các chỉ tiêu an toàn nợ công. Đồng thời bảo đảm khả năng thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi và các chi phí liên quan.

Đối với trái phiếu bằng ngoại tệ, dự thảo cho phép thực hiện các giao dịch phòng ngừa rủi ro tỷ giá, lãi suất gắn với nghĩa vụ nợ trái phiếu, phù hợp với đề án phát hành và pháp luật áp dụng.

Dự thảo cũng quy định yêu cầu công khai, minh bạch thông tin, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Đồng thời đặt ra trách nhiệm báo cáo về tình hình phát hành, sử dụng vốn, thanh toán trái phiếu, nghĩa vụ vay, trả nợ và quản trị rủi ro.

Việc phát hành trái phiếu tại Trung tâm tài chính quốc tế được kỳ vọng tạo thêm nguồn vốn cho TP Hồ Chí Minh, đồng thời thúc đẩy các dịch vụ tài chính chuyên sâu như tư vấn, thu xếp phát hành, xếp hạng tín nhiệm, quản trị rủi ro và giao dịch thứ cấp.

Ngoài ra, trái phiếu đô thị và trái phiếu công trình được kỳ vọng trở thành một trong những sản phẩm tài chính nền tảng của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, góp phần giảm áp lực lên ngân sách và tín dụng ngân hàng.