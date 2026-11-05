Chuẩn bị chu đáo Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: My Ny

Chủ trì buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: My Ny

Tại buổi làm việc, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan đã báo cáo tiến độ triển khai Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026. Với chủ đề “Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa”, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 24-11. Đến nay, công tác chuẩn bị đang được các cấp, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện đúng tiến độ.

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: My Ny

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: My Ny

Tuần lễ sẽ có 35 hoạt động thuộc các nhóm tuyên truyền, sự kiện chính và hoạt động xuyên suốt. Điểm nhấn của sự kiện là các chương trình nghệ thuật khai mạc, bế mạc; giao lưu hữu nghị với các Tổng lãnh sự quán, tổ chức quốc tế; cùng các không gian văn hóa đặc sắc như: “Hồn Việt - Sắc Đồng Nai”, “Bếp Việt - Vị Đồng Nai”, triển lãm sách, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) và các hoạt động trải nghiệm di sản. Bên cạnh đó, sự kiện có nhiều hoạt động dành cho thanh thiếu nhi, công nhân, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và cộng đồng dân cư; các tọa đàm văn hóa, thể thao và du lịch…

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Hoàng Bình Long phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: My Ny

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh: Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026 là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức, do đó công tác chuẩn bị phải được thực hiện kỹ lưỡng, đồng bộ, chuyên nghiệp. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần phân công rõ từng nhóm công việc, chủ động phối hợp, rà soát chi tiết các hoạt động, từ nội dung đến hình thức, tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh yêu cầu các đơn vị chú trọng chất lượng nghệ thuật, lựa chọn tiết mục phù hợp; kết hợp lan tỏa các giá trị văn hóa với giới thiệu sản phẩm đặc trưng của Đồng Nai. Đặc biệt, cần đẩy mạnh truyền thông tuần văn hóa trên báo chí và mạng xã hội, quảng bá và lan tỏa hình ảnh thành phố năng động, giàu bản sắc, hội nhập. Sau sự kiện, Ban tổ chức phải tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động trong thời gian tới.