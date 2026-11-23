Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đã báo cáo tiến độ triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội. Theo đó, đến nay, các nhiệm vụ đã hoàn thành gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; dự toán kinh phí, vận động xã hội hóa; chương trình khai mạc; truyền thông; xúc tiến thương mại, triển lãm và kết nối tiêu thụ; không gian ẩm thực và Show quốc tế “Yan Can Cook”; các hoạt động hưởng ứng…

Hiện nay, tỉnh đang tập trung triển khai các nhiệm vụ gồm: Phê duyệt kinh phí và các gói công việc; phê duyệt kịch bản khai mạc, bế mạc; danh sách tôn vinh và địa điểm tham quan; danh sách khách mời và phát hành thư mời; chốt đơn vị triển lãm, sản phẩm, hàng hóa; chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường… Các sở, ngành liên quan cũng báo cáo tiến độ nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Lễ hội được phân công.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu, các sở, ngành liên quan phối hợp chỉnh sửa lại kịch bản chương trình khai mạc và bế mạc thành một chương trình liên tục và các chuỗi sự kiện đi kèm. Công tác chuẩn bị phải thật sự chu đáo.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Tại Lễ khai mạc cần xây dựng phương án đón tiếp đại biểu đảm bảo trang trọng, chu đáo. Công tác hậu cần phải được chuẩn bị đầy đủ, từ phương tiện đưa đón đến việc bố trí ăn, nghỉ cho đại biểu.

Chương trình khai mạc cần xây dựng thành một chuỗi hoạt động liên tục, có sự kết nối chặt chẽ từ khâu đón tiếp đại biểu đến các nội dung chính của Lễ hội. Các tiết mục mở màn phải tạo được không khí sôi động, gắn với chủ đề, nội dung của sự kiện.

Trong đó, cần rà soát kỹ chương trình chi tiết, lựa chọn nghệ sĩ tham gia phù hợp với từng đêm diễn, bảo đảm chất lượng nghệ thuật và yêu cầu phát sóng. Hình ảnh, âm nhạc và các tiết mục nghệ thuật phải thống nhất với chủ đề Lễ hội, thể hiện được nét văn hóa, công trình, bản sắc và những giá trị đặc trưng của địa phương.

Đối với chương trình bế mạc, cần tiếp tục hoàn thiện. Chương trình nên kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật, tổng kết hoạt động và trao giải. Bộ phận phụ trách phải chủ động thu thập hình ảnh, chọn lọc những hoạt động tiêu biểu, có kết quả cụ thể để xây dựng clip tổng kết kịp thời.

Trong chuỗi sự kiện Lễ hội, cần rà soát, bổ sung các hoạt động bên cạnh những chương trình đã dự kiến như giao lưu văn nghệ, tham quan, triển lãm. Đặc biệt, cần nghiên cứu tổ chức các hội thảo xúc tiến thương mại, kết nối và hợp tác giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản, nông nghiệp. Các nội dung này cần được lựa chọn có trọng tâm, quy mô phù hợp, tạo điều kiện để doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Đối với các hoạt động tham quan, cần chuẩn bị thật chu đáo. Những địa điểm được lựa chọn đưa vào chương trình phải được kiểm tra, hoàn thiện trước khi đón khách. Các đơn vị liên quan phải phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra và hỗ trợ địa phương chuẩn bị các điểm tham quan.

Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân biết đến Lễ hội, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm các không gian và hoạt động của sự kiện.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp báo cáo tiến độ triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội.

Khi lượng khách đến đông, cần đặc biệt quan tâm đến năng lực phục vụ, nhất là hệ thống cơ sở lưu trú, nhà hàng, dịch vụ ăn uống. Các đơn vị phải kiểm tra kỹ điều kiện phục vụ, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Trong đó, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng…

Lễ hội cá tra Đồng Tháp lần thứ I, năm 2026 có chủ đề “Từ dòng Mê Kông đến Bàn ăn thế giới”. Sự kiện quy mô cấp tỉnh này sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 6-12-2026 tại phường Hồng Ngự và phường An Bình.

Lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc và mang tính trải nghiệm như: Đại cảnh check in; Không gian triển lãm “Hành trình cá tra Đồng Tháp”; Không gian trải nghiệm ẩm thực cá tra các nước “Ẩm thực cá tra - Vươn xa thế giới” và Show “Yan Can Cook trình diễn các món từ cá tra”; Không gian triển lãm thành tựu và phát triển sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng; Không gian hoạt động du lịch quốc tế; Không gian âm nhạc quốc tế và ẩm thực các quốc gia trên thế giới...

Lễ hội là dịp quảng bá hình ảnh, khẳng định thương hiệu cá tra Đồng Tháp. Đồng thời, tạo không gian để các doanh nghiệp, đối tác gặp gỡ, giao lưu và trao đổi thông tin thị trường…