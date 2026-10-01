Chuẩn bị chu đáo, tổ chức chuyên nghiệp Năm APEC 2027

Hội thảo “Chuẩn bị cho Năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp”. Ảnh: VIẾT CHUNG

Gần 100 đại biểu đại diện các bộ, ngành, tiểu ban thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2027 và các địa phương tham gia chuẩn bị Năm APEC Việt Nam 2027 đã tham dự.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, đăng cai Năm APEC 2027 là một nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm của Việt Nam từ nay đến năm 2030, đòi hỏi công tác chuẩn bị và tổ chức phải tương xứng với ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện.

Công tác chuẩn bị chu đáo, tổ chức chuyên nghiệp trong Năm APEC 2027 sẽ thể hiện trách nhiệm và năng lực của chủ nhà, góp phần củng cố lòng tin, tạo thuận lợi cho đối thoại và hợp tác giữa các thành viên, hướng tới những kết quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hoan nghênh sự vào cuộc tích cực, chủ động của các địa phương, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh việc phát huy vai trò, trách nhiệm của từng địa phương, đồng thời bảo đảm sự thống nhất trong phối hợp với các cơ quan trung ương là yếu tố quan trọng đối với thành công của Năm APEC 2027; đề nghị Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, các tiểu ban, bộ, ngành và địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, phân công rõ trách nhiệm và bảo đảm xử lý, quyết định kịp thời các vấn đề phát sinh.

Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Courtney Beale phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại hội thảo, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Courtney Beale khẳng định, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, với vai trò và vị thế ngày càng gia tăng trong khu vực và trên trường quốc tế.

Phó Đại sứ nhấn mạnh, 2 lần đăng cai thành công Năm APEC vào 2006 và 2017 đã khẳng định năng lực tổ chức, điều phối và dẫn dắt của Việt Nam; đồng thời bày tỏ tin tưởng Năm APEC Việt Nam 2027 là cơ hội để Việt Nam thể hiện tầm nhìn và vai trò chủ động, thúc đẩy các kết hợp tác thiết thực cho khu vực.

Bà Courtney Beale cũng cho biết, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ nâng cao năng lực, kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức trong thời gian tới, hướng tới Năm APEC 2027 hiệu quả, thành công.

Đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực, chủ động của Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam là số ít các thành viên 3 lần đăng cai APEC, ông Eduardo Pedrosa, Giám đốc Điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế chia sẻ, Ban Thư ký APEC sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong quá trình chuẩn bị, triển khai Năm APEC 2027, hướng tới một chương trình nghị sự hiệu quả, thực chất, tạo dấu ấn và đóng góp thiết thực vào tiến trình hợp tác của khu vực.

Trong 2 ngày hội thảo (ngày 1 và 2-10), các đại biểu sẽ trao đổi với Ban Thư ký APEC quốc tế và chuyên gia từ các nền kinh tế từng đăng cai về kinh nghiệm tổ chức, điều hành, phối hợp giữa các cơ quan và xử lý tình huống phát sinh. Các phiên thảo luận cũng tạo cơ hội các để địa phương làm rõ yêu cầu chuẩn bị, đề xuất hỗ trợ và cách phát huy thế mạnh kinh tế, văn hóa, du lịch, góp phần tổ chức thành công Năm APEC 2027, quảng bá hình ảnh Việt Nam và thúc đẩy phát triển địa phương.