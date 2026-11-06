Chuẩn bị chu đáo lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc lần thứ nhất, năm 2026

Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: N.L

Lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, năm 2026 là hoạt động chính trị thiết thực chào mừng kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tôn vinh những bí thư chi bộ xuất sắc, thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; có đóng góp nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đại biểu tham dự cuộc họp - Ảnh: N.L

Đại biểu tham dự cuộc họp - Ảnh: N.L

Thông qua lễ tuyên dương nhằm lan tỏa mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; tạo động lực thi đua xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, thực thi, kiến tạo, hoạt động thực chất, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân. Qua đó, khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở và đội ngũ bí thư chi bộ trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống. Dự kiến toàn tỉnh có 30 bí thư chi bộ xuất sắc được tuyên dương. Lễ tuyên dương sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12/2026.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý dự thảo chương trình, kịch bản lễ tuyên dương và chương trình truyền hình trực tiếp; chương trình nghệ thuật cùng các nội dung phục vụ công tác tổ chức lễ tuyên dương.

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại cuộc họp - Ảnh: N.L

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng bộ, vì vậy chương trình phải được chuẩn bị công phu, tổ chức ấn tượng, có điểm nhấn và sức lan tỏa rộng lớn. Đặc biệt, chương trình được truyền hình trực tiếp, do đó các nội dung từ kịch bản, hình ảnh, chương trình nghệ thuật đến công tác tổ chức, điều hành phải được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm tính chính luận, sự trang trọng, hấp dẫn, thu hút người xem. Đồng chí yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau buổi lễ, tạo thành chiến dịch truyền thông có sức lan tỏa sâu rộng.

Đồng chí Nguyễn Lương Bình yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy có văn bản hướng dẫn các chi bộ hoàn thành bình chọn, gửi kết quả về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, chậm nhất ngày 1/12/2026 để rà soát, tổ chức họp xét, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, tiêu chí. Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công, chủ động triển khai công việc đúng tiến độ, yêu cầu, bảo đảm chất lượng, góp phần tổ chức thành công lễ tuyên dương.