Chuẩn bị chu đáo Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo buổi tổng duyệt.

Chương trình Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên dự kiến diễn ra sáng 18/9/2026, bao gồm các nội dung: Chương trình nghệ thuật, Lễ kỷ niệm và tri ân, khen thưởng, trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Lịch sử 90 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên – 90 năm xây dựng và trưởng thành”.

Xác định đây là sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, trong thời gian qua, Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các địa phương, đơn vị xây dựng nội dung kịch bản, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đảm bảo chương trình diễn ra thành công, lan tỏa ý nghĩa cũng như góp phần khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin và tiếp thêm động lực để các thế hệ hôm nay tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang của quê hương.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi tổng duyệt.

Tại buổi tổng duyệt, đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, đánh giá cao các đơn vị, địa phương đã tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ theo phân công. Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát mọi phần việc, đặc biệt là kịch bản chương trình, video clip về 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh trình chiếu tại Lễ kỷ niệm, kịch bản nội dung tri ân, khen thưởng… đảm bảo sự chuẩn bị tốt nhất cho chương trình.

Đồng chí yêu cầu Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên đảm bảo các điều kiện thực hiện truyền hình, phát thanh trực tiếp và trực tuyến trên các nền tảng của đơn vị; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 18/9/2026.