Chuẩn bị chu đáo Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành và địa phương báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ phục vụ lễ hội. Nội dung tập trung vào việc hoàn thiện kế hoạch, chương trình nghệ thuật, thủ tục liên quan đến nghệ sĩ nước ngoài; công tác phối hợp với đơn vị tổ chức và chuẩn bị các điều kiện tại từng địa điểm biểu diễn.

Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phân luồng giao thông, bố trí điểm đỗ xe, phòng cháy, chữa cháy và an toàn khu vực sân khấu cũng được trao đổi, rà soát. Đối với công tác đón tiếp, các đơn vị làm rõ việc bố trí lực lượng lễ tân, hậu cần, hỗ trợ giao tiếp với khách quốc tế; chuẩn bị phương tiện cấp cứu, nhân viên y tế và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đồng chí Tôn Thiện San, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tại hội nghị

Các sở, ngành, địa phương đang tiếp tục phối hợp, hỗ trợ đơn vị tổ chức hoàn thiện thủ tục, cập nhật thông tin về đại biểu, nghệ sĩ và lịch trình hoạt động để xây dựng phương án phục vụ cụ thể, thống nhất.

Theo kế hoạch, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 - Viet Nam Jazz Heritage Festival 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, diễn ra từ ngày 6 - 8/11/2026 tại phường Xuân Hương - Đà Lạt. Sự kiện quy tụ các nghệ sĩ trong nước và quốc tế như Nik West, Lisa Ono, Raul Midón, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Trần Mạnh Tuấn.

Chương trình khai mạc được tổ chức ngày 6/11 tại quảng trường Lâm Viên. Ngày 7/11, chương trình biểu diễn mở rộng diễn ra tại khu vực phía trước rạp 3/4, khu Hòa Bình. Ngày 8/11 là đêm nhạc nghệ thuật dành riêng cho khách mời đặc biệt tại HAUS Đà Lạt.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng báo cáo công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026

Toàn bộ kinh phí thực hiện lễ hội do Công ty Cổ phần THE ONE DESTINATION tài trợ. Đơn vị tổ chức là Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng, Thương mại Dalat Land, thành viên của Công ty Cổ phần THE ONE DESTINATION.

Đối với công tác chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đang tích cực triển khai, nhiều nội dung đã có kết quả cụ thể và đang chuyển sang giai đoạn tổ chức thực hiện.

Theo kế hoạch, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 gồm 12 chương trình chính và 28 chương trình hưởng ứng, các hoạt động trọng tâm tập trung trong tháng 12/2026 tại khu vực Đà Lạt. Chương trình khai mạc dự kiến tổ chức ngày 19/12/2026. Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2027 kết hợp bế mạc dự kiến tổ chức ngày 31/12/2026.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác chuẩn bị cho các sự kiện tại buổi làm việc

Tuy nhiên, thời gian từ nay đến các hoạt động trọng tâm của Festival không còn nhiều, một số nội dung quan trọng vẫn cần sớm được thống nhất về kế hoạch, kinh phí, phương án tổ chức và trách nhiệm thẩm định, phê duyệt.

Đặc biệt, các chương trình có khối lượng công việc lớn như khai mạc, bế mạc, không gian hoa, chỉnh trang cảnh quan và trưng bày, triển lãm hoa cần được tập trung chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời để bảo đảm tiến độ.

Để các hoạt động diễn ra bảo đảm yêu cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối tổng hợp, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tổ chức; thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn lưu ý phải thẩm định chặt chẽ nội dung của toàn bộ chương trình, từ tiết mục, lời bài hát đến hình ảnh trình chiếu. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công an tỉnh cùng các cơ quan liên quan rà soát, thực hiện đầy đủ thủ tục; chủ động báo cáo, xin ý kiến các bộ, ngành đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

Cùng với nội dung nghệ thuật, các đơn vị cần xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và an toàn tại các địa điểm tổ chức. Phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh và đơn vị tổ chức khảo sát thực tế, bố trí điểm đỗ xe, phân luồng giao thông phù hợp, hệ thống chiếu sáng và biển chỉ dẫn phục vụ người dân, du khách.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Đồng chí Đinh Văn Tuấn cũng đề nghị chuẩn bị chu đáo công tác lễ tân, hậu cần, đưa đón đại biểu, nghệ sĩ; bố trí lực lượng có khả năng giao tiếp tiếng Anh, phương tiện cấp cứu và nhân viên y tế sẵn sàng xử lý tình huống.

Đối với hoạt động gặp gỡ, xúc tiến đầu tư, các cơ quan liên quan cần phối hợp chuẩn bị tài liệu giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư, góp phần quảng bá hình ảnh Lâm Đồng đến các đại biểu, doanh nghiệp và khách mời.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Để bảo đảm tiến độ triển khai các chương trình, hoạt động Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, đồng chí Đinh Văn Tuấn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương xác định rõ các công việc, nhiệm vụ, thời gian thực hiện, thời hạn hoàn thành và đầu mối chịu trách nhiệm, làm cơ sở theo dõi, tổng hợp, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đối với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ trì thực hiện các chương trình, hoạt động Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu phải xây dựng sơ đồ tiến độ công việc (Gantt) chi tiết đối với từng chương trình, hoạt động được giao.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Đồng chí Đinh Văn Tuấn đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân tham gia các hoạt động hưởng ứng Festival, nhất là Chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh”, các tuyến đường hoa, không gian hoa, công trình hoa và các hoạt động xã hội hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương phát huy tinh thần chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, góp phần bảo đảm Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 được tổ chức đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ, đúng quy định và tạo được dấu ấn đối với Nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.