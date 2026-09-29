Chuẩn bị chu đáo lễ dâng hương kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (giữa) kiểm tra công tác chuẩn bị lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Qua kiểm tra, công tác chuẩn bị cơ bản được triển khai theo kế hoạch; các điều kiện phục vụ buổi lễ đang được hoàn thiện, khuôn viên nhà lưu niệm được chỉnh trang, công tác hậu cần, khánh tiết, lễ nghi và bảo đảm an ninh, an toàn được các đơn vị, địa phương chuẩn bị chu đáo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và xã Thạnh Bình bám sát kế hoạch, khẩn trương hoàn thành các phần việc được phân công; tiếp tục rà soát kỹ công tác khánh tiết, vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy; chủ động xử lý những vấn đề phát sinh, không để bị động trong quá trình tổ chức.

Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, lễ dâng hương, dâng hoa nhằm thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với cụ Huỳnh Thúc Kháng - nhà chí sĩ yêu nước, nhà trí thức tiêu biểu, người có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc; qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Việc tổ chức lễ bảo đảm trang trọng, an toàn, chu đáo, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn và có ý nghĩa giáo dục truyền thống; thể hiện sự tri ân đối với những cống hiến của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với đất nước.

Theo kế hoạch, lễ dâng hương, dâng hoa diễn ra vào chiều 30/9, với khoảng 50 đại biểu tham dự, gồm đại biểu Trung ương, lãnh đạo thành phố, đại diện xã Thạnh Bình, các địa phương liên quan và gia tộc cụ Huỳnh Thúc Kháng.