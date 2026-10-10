Chuẩn bị chu đáo Lễ cầu siêu cho 56 hài cốt tại 'địa chỉ đỏ' Mả Chìa

Theo kế hoạch, Lễ cầu siêu dự kiến bắt đầu lúc 7h ngày 11/10/2026 (tức ngày 2/9 âm lịch) tại khu vực Mả Chìa. UBND xã Vĩnh Bảo phối hợp với các cơ quan, đơn vị và lực lượng chức năng triển khai các phần việc phục vụ buổi lễ, từ chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh môi trường đến bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và công tác đón tiếp đại biểu, thân nhân các liệt sĩ cùng nhân dân đến dâng hương.

Mảnh đất đau thương năm xưa sẽ được đầu tư xây dựng thành Khu tưởng niệm tâm linh (Ảnh: Vĩnh Bảo)

Những ngày qua, lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên, hội viên cựu chiến binh và người dân địa phương đã tham gia phát quang cây cỏ, vệ sinh, chỉnh trang khu vực tổ chức. Các phương án bảo đảm an ninh, phân luồng giao thông và hậu cần cũng đang được triển khai, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham dự buổi lễ.

Trước đó, từ ngày 26/9 đến ngày 5/10/2026, các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, khai quật tại khu vực Mả Chìa với diện tích khoảng 250m², qua đó phát hiện, quy tập 56 hài cốt. Trong số này, 40 hài cốt nằm trong các tiểu quách, 16 hài cốt được phát hiện trong đất. Toàn bộ hài cốt đã được di chuyển, bảo quản tại nhà tang lễ Chùa Đáy để chờ thực hiện các nghi lễ theo kế hoạch.

Lễ cầu siêu thể hiện sự tri ân, tưởng nhớ đối với những người đã hy sinh, mất đi tại khu vực Mả Chìa; đồng thời góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay và mai sau.