Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

Chiều 21/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ thứ 7để nghe báo cáo tình hình, kết quả hoạt động từ ngày 20/8/2026 (Phiên họp thường kỳ thứ 6) đến nay; triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí: Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Từ ngày 20/8/2026 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Phiên họp thường kỳ thứ 6; xem xét, xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền; ban hành các nghị quyết, tờ trình, quyết định, kế hoạch, báo cáo và văn bản theo chương trình công tác, yêu cầu của trung ương, của tỉnh và nhiệm vụ phát sinh. Chỉ đạo, triển khai công tác giám sát chuyên đề “Tình hình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh; thực hiện chế độ, chính sách trong sắp xếp cán bộ”; xem xét, cho ý kiến đối với các đề nghị của UBND tỉnh về xây dựng nghị quyết, tổ chức kỳ họp chuyên đề và bổ sung nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026....

Đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh.

Các ban HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra và tham mưu xử lý các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp; triển khai các cuộc khảo sát, giám sát theo chương trình, kế hoạch; tham gia ý kiến đối với các đề án, phương án và dự thảo văn bản theo lĩnh vực phụ trách; chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhuần - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh và phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh; tham mưu, ban hành văn bản phục vụ hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND và Văn phòng; tiếp tục triển khai chuyển đổi số, cập nhật dữ liệu, hoàn thiện các bảng theo dõi trên hệ thống số HĐND tỉnh, phối hợp kết nối, triển khai các phân hệ với hệ thống Dashboard của tỉnh...

Đồng chí Đào Thị Anh Nga - Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, đại biểu cũng đã nghe kết quả thực hiện thông báo kết luận tại Phiên họp thường kỳ thứ 6.

Thường trực HĐND tỉnh cũng đã xem xét, cho ý kiến liên quan tới công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh; tổ chức họp liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh; triển khai giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh; tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho đại biểu HĐND; việc phân cấp cho HĐND cấp xã; chỉ đạo các ban HĐND tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và các nội dung chất vấn thuộc lĩnh vực phụ trách...

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh...

... và đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND đã tập trung triển khai các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và kết luận; tuy vậy vẫn còn một số nhiệm vụ chậm so với yêu cầu.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh là nhiệm vụ quan trọng trước mắt, vì vậy, yêu cầu các ban HĐND tỉnh khẩn trương hoàn thành thẩm tra các nội dung đã được phân công; việc thẩm tra phải làm rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền, nguồn lực, điều kiện thực hiện và tính khả thi. Đối với phương án giao biên chế năm 2026, Ban Pháp chế phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát quy định, đối chiếu phương án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất. Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND phối hợp với các ban HĐND tỉnh và cơ quan liên quan hoàn thiện chương trình, tài liệu, đảm bảo điều kiện phục vụ kỳ họp.

Đối với công tác giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện chế độ, chính sách trong sắp xếp cán bộ; Ban Pháp chế phối hợp với các ban HĐND tỉnh rà soát nội dung, đối tượng, địa bàn giám sát. Việc triển khai phải kế thừa kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát của trung ương và của tỉnh có liên quan, tránh trùng lặp về nội dung, đối tượng.

Các ban HĐND tỉnh cần phối hợp chặt chẽ trong xây dựng lịch giám sát, khảo sát. Đối với các cơ chế, chính sách xây dựng cho giai đoạn mới, các ban HĐND tỉnh khi thẩm tra rà soát nội dung có thể phân cấp cho cấp xã, xác định điều kiện và nguồn lực thực hiện, báo cáo HĐND tỉnh xem xét theo thẩm quyền.

Liên quan tới rà soát các dự án tồn đọng, kéo dài và đầu tư công trung hạn, giao Ban Kinh tế - Ngân sách theo dõi kết quả kiểm tra; cùng với đó, phối hợp với các ban HĐND tỉnh rà soát các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Về công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, thống nhất tổ chức hội nghị giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan trong khoảng ngày 8 - 9/10/2026 để thống nhất nội dung, chương trình và tiến độ chuẩn bị. Các ban HĐND tỉnh rà soát các nội dung dự kiến trình kỳ họp thuộc lĩnh vực phụ trách, nhất là các nghị quyết cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới…

Thống nhất tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao hệ thống số cho HĐND cấp xã.