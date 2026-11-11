Chuẩn bị chu đáo Hội thảo khoa học về 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Thực hiện kết luận của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Hội thảo dự kiến tổ chức đầu tháng 12-2026, tại Hà Nội, với khoảng 550 đại biểu tham dự.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại phiên họp.

Quang cảnh phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào kế hoạch tổ chức, nội dung, quy mô, hình thức và các hoạt động chính của hội thảo; thành phần đại biểu tham dự; tiến độ xây dựng, hoàn thiện các tham luận và kỷ yếu; tổ chức họp báo; công tác bảo đảm phục vụ hội thảo... Các đại biểu cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, trong đó có Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, TP Hà Nội và các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng chủ động phối hợp, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm hội thảo diễn ra trang trọng, thiết thực, hiệu quả.

Theo Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, nội dung hội thảo tập trung làm rõ bối cảnh trong nước và quốc tế, âm mưu tái xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp; đường lối, chủ trương và sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phát động Toàn quốc kháng chiến. Đồng thời, phân tích quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Quân ủy, Bộ Quốc phòng và sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, các ban, bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện chủ trương kháng chiến.

Các đại biểu phát biểu tại phiên họp.

Một trọng tâm quan trọng là khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và những bài học kinh nghiệm về nghệ thuật tổ chức, xây dựng lực lượng, mở đầu cuộc kháng chiến; vận dụng sáng tạo những bài học lịch sử vào sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu thống nhất cao với các ý kiến đóng góp; yêu cầu Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam tiếp thu, hoàn thiện kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, chuẩn bị chu đáo nội dung, kỷ yếu và các điều kiện bảo đảm tổ chức hội thảo. Các tham luận phải bảo đảm tính khách quan, khoa học, có đóng góp mới về lý luận và thực tiễn; tập trung phân tích, làm sâu sắc những nhân tố quyết định thắng lợi của Toàn quốc kháng chiến và những bài học lịch sử có giá trị đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.