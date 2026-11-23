Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: TM

Dự buổi làm việc có Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng; các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng; đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng; Văn phòng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Theo báo cáo của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, công tác chuẩn bị Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2026 đã tập trung vào xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể, tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy và chuẩn bị hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng.

Đối với Hội nghị Đảng ủy phiên cuối năm, Cục Chính trị đã xây dựng dự thảo kế hoạch, chương trình và tiếp thu ý kiến của các cơ quan, các đồng chí Đảng ủy viên để hoàn thiện dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027. Trọng tâm của hội nghị là quán triệt nghị quyết của Quân ủy Trung ương, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và thảo luận, ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Cục Chính trị chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện báo cáo, chương trình, kịch bản điều hành và tài liệu phục vụ Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy. Báo cáo kiểm điểm phải bám sát kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, làm rõ những hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục.

Ngay sau Hội nghị kiểm điểm, Cục Chính trị hoàn chỉnh báo cáo kết quả để trình Hội nghị Đảng ủy phiên cuối năm. Các cơ quan tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy, khẩn trương hoàn thiện báo cáo thuộc lĩnh vực phụ trách. Cục Chính trị chủ động chuẩn bị nội dung quán triệt ngay sau khi Quân ủy Trung ương ban hành nghị quyết, tiếp tục rà soát dự thảo nghị quyết của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan tham mưu lịch tổ chức, chuẩn bị giấy mời, gợi ý nội dung thảo luận và gửi tài liệu sớm để đại biểu nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến. Các cơ quan được phân công chủ động hoàn thành phần việc đúng tiến độ, báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh để bảo đảm hai hội nghị tiến hành đúng chương trình, đạt yêu cầu đề ra.