Chuẩn bị chu đáo hoạt động Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) được triển khai kịp thời, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Hoạt động tri ân tổ chức trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế; tập trung chăm lo đời sống người có công, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ nhà ở, huy động nguồn lực xã hội, dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân và giáo dục truyền thống cách mạng. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công được quan tâm, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng; công tác thăm hỏi, tặng quà được triển khai công khai, minh bạch; phong trào Đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được duy trì và phát huy.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại cuộc họp.

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được tập trung triển khai, từng bước đạt kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đến ngày 31/8/2026, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại 7/7 nghĩa trang. Đến ngày 8/9/2026 tỉnh hoàn thành việc bàn giao 4.343 mẫu sinh phẩm cho Viện Pháp y quân đội thuộc Cục Quân y, Bộ Quốc phòng thực hiện giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ theo quy định.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Các đại biểu thảo luận về việc rà soát, xác định rõ những việc đã hoàn thành, đang triển khai và chậm tiến độ; đánh giá cụ thể điều kiện triển khai từng dự án, công trình, bảo đảm tiến độ phù hợp thực tế về thủ tục, nguồn vốn và các điều kiện liên quan. Chuẩn bị các sự kiện trọng tâm năm 2027 theo đúng kế hoạch, nhất là điểm cầu truyền hình trực tiếp ngày 26/7, hội nghị biểu dương người có công, hoạt động thắp nến tri ân, dâng hương và triển lãm chuyên đề.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt đề nghị: Để chuẩn bị tốt các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các cơ quan, đơn vị bám sát kế hoạch đã ban hành, khẩn trương rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ; chủ động phối hợp chuẩn bị chu đáo các sự kiện trọng tâm, nhất là chương trình thắp nến tri ân đồng loạt tại nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ trên toàn tỉnh và cầu truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 26/7/2027, hội nghị biểu dương người có công, triển lãm chuyên đề và hoạt động tri ân. Xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm và nguồn lực; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền hoặc nguy cơ chậm tiến độ.

Ban Chỉ đạo tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu chương trình dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm và hoạt động tri ân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tỉnh đoàn chủ trì chương trình thắp nến tri ân đồng loạt lúc 20 giờ ngày 26/7/2027 tại nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ trên toàn tỉnh. Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên chủ trì phối hợp chuẩn bị điểm cầu Điện Biên trong cầu truyền hình trực tiếp 6 điểm cầu phát sóng VTV1 lúc 20 giờ ngày 26/7/2027. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì triển lãm chuyên đề tháng 7/2027. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các cơ quan, địa phương tổ chức phát động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền trong năm 2027. Các xã, phường trên địa bàn tỉnh phải xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ nhất là hoạt động đền ơn – đáp nghĩa, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự.