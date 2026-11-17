Họp thống nhất công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc tỉnh Sơn La năm 2026.

Thực hiện kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ, chuẩn bị các nội dung đảm bảo tiến độ đề ra. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị các hoạt động đã và đang được triển khai khẩn trương.

Đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Cụ thể, đã ban hành quyết định thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Quy chế tổ chức và Thông báo triệu tập các đoàn tham gia Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Sơn La lần thứ XXII, năm 2026; hoàn thành dự thảo kịch bản tổng thể chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề “Sơn La - Bản hòa ca sắc màu”; hoàn thành thiết kế maket tổng thể không gian trưng bày giới thiệu văn hóa của 12 dân tộc tỉnh Sơn La và các hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian; thiết kế maket không gian trưng bày và trải nghiệm với sách; chuẩn bị các nội dung Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La trong kỷ nguyên mới”; tiến hành tập luyện, trình diễn Xòe Thái…Ngoài ra, tại Ngày hội sẽ chuyển trao Danh hiệu “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2026” cho xã Tà Xùa và “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu khu vực châu Á năm 2026” lần thứ 5 liên tiếp cho khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Các đại biểu dự họp.

Từ nay đến trước ngày khai mạc các hoạt động, Sở VHTT&DL sẽ tích cực phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối. Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền, hoàn thiện cơ sở vật chất và điều kiện tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng, các không gian trưng bày, luyện tập chương trình nghệ thuật, trình diễn nghệ thuật Xòe Thái… Dự kiến, các hoạt động chính của sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24/11/2026, tại Quảng trường Tây Bắc.

Các đại biểu thống nhất maket không gian trưng bày giới thiệu văn hóa

Phối cảnh không gian trưng bày giới thiệu văn hóa của 12 dân tộc tỉnh Sơn La

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở VHTT&DL phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị, khẩn trương hoàn tất các khâu theo đúng tiến độ; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, thiết kế không gian trưng bày phải bảo đảm tính thống nhất, làm nổi bật nét đặc trưng văn hóa độc đáo của 12 dân tộc tỉnh Sơn La; tập trung cao độ cho công tác luyện tập chương trình nghệ thuật chào mừng và trình diễn nghệ thuật Xòe Thái; nội dung hội thảo và các hoạt động bên lề phải làm nổi bật giá trị, ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam, tôn vinh những người làm công tác văn hóa; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các hoạt động, đảm bảo tính kết nối, thống nhất để sự kiện diễn ra thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và có tính lan tỏa sâu rộng.