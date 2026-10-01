Chuẩn bị chu đáo cho Năm APEC 2027

Chiều 1-10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027 chủ trì cuộc họp lần thứ IV của ủy ban nhằm đánh giá tiến độ công tác chuẩn bị, tổ chức Năm APEC 2027. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027 và các thành viên ủy ban. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến một số địa phương sẽ tổ chức Hội nghị APEC 2027. Tham dự tại điểm cầu Khánh Hòa có đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Quang cảnh điểm cầu Khánh Hòa.

Báo cáo tại phiên họp, Trưởng Ban Thư ký APEC 2027 cho biết, công tác chuẩn bị được triển khai đúng tiến độ; đề án nội dung Hội nghị APEC 2027 đã hoàn thành. Trong đó, đã cập nhật thêm một số nội dung quan trọng, gồm: Điều chỉnh thời điểm tổ chức sự kiện đầu tiên là Hội nghị Quan chức cao cấp không chính thức (ISOM) sang đầu tháng 12-2026 tại Gia Lai; chuyển cơ quan chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC sang Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị APEC 2027 sẽ được tổ chức tại Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Quảng Ninh và Đà Nẵng. Công tác đào tạo lực lượng phiên dịch, tập huấn cho cán bộ các bộ, ngành đều được triển khai chủ động, đáp ứng tốt yêu cầu đề ra. Thời gian tới, Ủy ban Quốc gia APEC tập trung hoàn thiện bộ nhận diện, truyền thông về địa điểm tổ chức, vận động tài trợ, hoàn thiện phương án giao thông; hỗ trợ địa phương về hạ tầng, sản phẩm văn hóa, ẩm thực phục vụ đại biểu.

Đồng chí Lê Huyền tham dự cuộc họp tại điểm cầu Khánh Hòa.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương của các tiểu ban, bộ, ngành và địa phương trong công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027. Về nội dung, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhất trí điều chỉnh các hướng ưu tiên, giao Tiểu ban Nội dung hoàn thiện đề án và xây dựng các tài liệu sáng kiến.

Về tài chính và hậu cần, các đơn vị khẩn trương trình phê duyệt ngân sách bổ sung năm 2026 và phân bổ năm 2027; hoàn thiện phương án lưu trú, phương tiện trên tinh thần thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Một số địa phương cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị hạ tầng, chỉnh trang đô thị phục vụ các hội nghị.

Đối với công tác tuyên truyền, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chỉ đạo khẩn trương trình phê duyệt logo, bộ nhận diện và video clip trước ngày 15-10 để vận hành thử nghiệm website chính thức, kết hợp bảo đảm tuyệt đối an ninh và y tế.

Thời gian tới, các cơ quan cần chuẩn bị chu đáo cho đoàn lãnh đạo cấp cao tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 tại Trung Quốc để Việt Nam nhận bàn giao vai trò chủ nhà tổ chức Năm APEC 2027. Đồng thời, tổ chức thành công Hội nghị ISOM tại Gia Lai vào tháng 12-2026 với tinh thần chuyên nghiệp, chu đáo và sẵn sàng mọi mặt.