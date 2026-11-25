Theo kế hoạch, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đối với một số đơn vị trên địa bàn khu vực phía Nam.

Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và công tác hậu cần - kỹ thuật.

Thời gian kiểm tra dự kiến diễn ra trong 2 ngày (30-11 và 1-12).

Trung tướng Lê Minh Quang, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng Đoàn kiểm tra số 3 chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Qua nghe báo cáo công tác chuẩn bị và ý kiến của các thành viên trong đoàn, kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Minh Quang ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị cùng thành viên trong đoàn đã tích cực, nỗ lực trong công tác chuẩn bị cho kiểm tra.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị, tuy thời gian kiểm tra không dài nhưng chất lượng kiểm tra phải bảo đảm; các nội dung kiểm tra cần được lựa chọn, xác định cụ thể, rõ ràng, tránh trùng lặp; quá trình kiểm tra, đánh giá phải sát thực tế, kỹ lưỡng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Thành viên trong đoàn kiểm tra phát biểu ý kiến.

Đối với từng chuyên ngành, phân công rõ các đồng chí trong đoàn phụ trách; thông qua kiểm tra, phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo. Các thành viên trong đoàn chấp hành nghiêm quy định, thực hiện nhiệm vụ khẩn trương để bảo đảm tiến độ cho công tác tổng hợp, nhận xét, đánh giá sau kiểm tra.