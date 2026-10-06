Chuẩn bị chu đáo cho Hội thảo quốc tế 'Cơ quan Kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới'

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung - Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo - chủ trì cuộc họp. Ảnh: M. Thúy

Báo cáo tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Bá Dũng - Phó Trưởng Ban Thường trực, Trưởng Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết và Tài chính - Hậu cần - cho biết, công tác chuẩn bị Hội thảo đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, tập trung chốt các nội dung và triển khai các phương án tổ chức trên thực tế.

Tính đến ngày 5/10, đã có 17 cơ quan Kiểm toán tối cao và 5 tổ chức quốc tế xác nhận tham dự Hội thảo. Sự tham dự của các cơ quan Kiểm toán tối cao và tổ chức quốc tế sẽ tạo điều kiện để tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông lệ và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán.

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Bá Dũng - Phó Trưởng Ban Thường trực, Trưởng Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết và Tài chính - Hậu cần báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: M. Thúy

Trong khuôn khổ Hội thảo, KTNN dự kiến tổ chức 11 cuộc làm việc song phương với các cơ quan Kiểm toán tối cao, tập trung tăng cường tiếp xúc cấp cao, củng cố quan hệ hợp tác với các đối tác kiểm toán chủ chốt và thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác đã ký kết. Đây cũng là dịp để KTNN trao đổi về phương pháp, thông lệ quốc tế và những lĩnh vực kiểm toán mới, qua đó tiếp thu kinh nghiệm phục vụ đổi mới phương pháp, quy trình và kỹ thuật kiểm toán trong bối cảnh mới.

Trên cơ sở Chương trình Hội thảo được lãnh đạo KTNN điều chỉnh, bộ phận thường trực Ban Tổ chức đã rà soát, cập nhật và hoàn thiện các nội dung phục vụ điều hành, gồm chương trình, kịch bản điều hành, kịch bản MC, nội dung trình chiếu, phương án diễn giả, điều phối viên và tài liệu phục vụ Hội thảo.

Các đại biểu phát biểu thảo luận. Ảnh: M. Thúy

Cùng với đó, công tác lễ tân, hậu cần, phục vụ đại biểu và các dịch vụ liên quan đang được triển khai, hoàn thiện theo tình hình đăng ký thực tế, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho Hội thảo.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đồng thời trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình chuẩn bị để kịp thời tháo gỡ.

Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: M. Thúy

Phó Tổng Biên tập Báo Kiểm toán Mai Hải Đường cho biết, Báo Kiểm toán sẽ bám sát kế hoạch truyền thông đã được phê duyệt, chủ động triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, góp phần lan tỏa nội dung, kết quả và ý nghĩa của Hội thảo.

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các Tiểu ban, thành viên Ban Tổ chức; đồng thời cho rằng, các nhiệm vụ cơ bản đang được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu về chất lượng.

Phó Tổng Biên tập Báo Kiểm toán Mai Hải Đường báo cáo về công tác truyền thông cho Hội thảo. Ảnh: M. Thúy

Nhấn mạnh Hội thảo có ý nghĩa quan trọng, góp phần định hướng hoạt động của KTNN trong quá trình sửa đổi Luật KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện từng nội dung, nhất là phương án đón, tiễn các đoàn; lịch làm việc song phương của Tổng Kiểm toán nhà nước; công tác lễ tân, khánh tiết, hậu cần, truyền thông…

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: M. Thúy

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đề nghị các Tiểu ban và thành viên Ban Tổ chức tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát kế hoạch đã được phê duyệt, hoàn thiện các kịch bản theo hướng cụ thể, chi tiết; phân công đầu mối phụ trách từng nội dung công việc để chủ động phối hợp, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để Hội thảo diễn ra thành công./