Sáng 21-11, đoàn công tác của Bộ Tài chính do đồng chí Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC của Bộ Tài chính trong năm APEC 2027. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai một số nhiệm vụ chuẩn bị theo phân công. Sở Tài chính đã tổng hợp danh sách liên lạc viên, tình nguyện viên; hướng dẫn lập dự toán kinh phí và xây dựng dự thảo kế hoạch phối hợp tổ chức hội nghị. Các nội dung về kế hoạch phối hợp, tổng hợp kinh phí, phương án quà tặng đại biểu APEC và chương trình hoạt động bên lề đang được lấy ý kiến, rà soát, hoàn thiện. Tỉnh sẽ tiếp tục trao đổi, thống nhất với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan về những phần việc tiếp theo trước khi triển khai thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu tại buổi làm việc.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan hoàn thiện kế hoạch phối hợp tổ chức hội nghị sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí và tham mưu xử lý theo quy định. Các đơn vị liên quan tiếp tục chuẩn bị lực lượng liên lạc viên, tình nguyện viên; theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Bộ Tài chính thông tin một số nội dung trong kế hoạch tổ chức Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2027 tại Khánh Hòa, đồng thời lưu ý tỉnh về việc lựa chọn địa điểm tổ chức, chuẩn bị quà tặng, xây dựng chương trình tham quan và bảo đảm công tác hậu cần. Lực lượng tình nguyện viên phục vụ hội nghị dự kiến được huy động từ Bộ Tài chính và tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Khánh Hòa thời gian qua, cơ bản thống nhất với kế hoạch triển khai trong thời gian tới của tỉnh. Đồng chí lưu ý tỉnh cần chú trọng lựa chọn nghệ sĩ, tác phẩm nghệ thuật và xây dựng các phương án tổ chức phù hợp.

Ông Châu Ngô Anh Nhân - Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tại buổi làm việc.

Bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kế hoạch thực hiện của sở.

Đại diện Vinpearl Nha Trang phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng yêu cầu các bộ phận liên quan rà soát đầy đủ cơ sở pháp lý làm căn cứ triển khai nhiệm vụ. Đối với đội ngũ phục vụ và tình nguyện viên, cần tổ chức tập huấn sớm, kỹ lưỡng, bảo đảm tác phong chuyên nghiệp, thái độ lịch sự, thân thiện. Về kinh phí, các đơn vị cần cân đối định mức, kết hợp nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các hạng mục quà tặng; lựa chọn quà tặng phù hợp với đặc trưng của các nền kinh tế tham dự. Công tác hậu cần, an ninh cũng cần được rà soát, xây dựng phương án cụ thể, đáp ứng yêu cầu phục vụ từng đoàn khách.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hòa Nam cảm ơn sự phối hợp của Bộ Tài chính trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch; thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ, hoàn thiện phương án tổ chức và dự toán kinh phí thuộc lĩnh vực phụ trách.