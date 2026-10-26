Chuẩn bị chu đáo cho chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Võ Hoàng Khai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Quân

DIGIFEST Đồng Nai 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30-10 đến 1-11 tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Đồng Nai (phường Tân Triều) với chủ đề “Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo: Từ chủ trương đến thực chất - Kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố Đồng Nai”.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra tọa đàm chiến lược và định vị thành phố Đồng Nai trong kiến tạo các trụ cột phát triển tương lai; diễn đàn cấp cao về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và các hội thảo chuyên đề về phát triển đô thị thông minh tại Đồng Nai, hệ sinh thái thông minh kết nối hạ tầng và các dịch vụ gia tăng trong chuỗi giá trị logistics, cảng hàng không, cảng biển; chuyển đổi số trong xây dựng thương hiệu điểm đến, gắn với phát triển văn hóa, du lịch bền vững tại Đồng Nai.

Phó Bí thư Thành đoàn Đồng Nai Nguyễn Hiếu Trung chia sẻ về công tác phối hợp tổ chức các hoạt động, cuộc thi gắn với chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026 dành cho giới trẻ. Ảnh: Hải Quân

Song hành cùng các diễn đàn và hội thảo chuyên sâu, triển lãm công nghệ, chuyển đổi số và sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) địa phương là điểm nhấn trải nghiệm của DIGIFEST Đồng Nai 2026. Triển lãm dự kiến có hơn 200 gian hàng với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp đến từ 5 quốc gia, với khoảng 5 ngàn lượt khách tham quan.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Trần Thị Thu Trang chia sẻ các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị địa điểm tổ chức chuỗi hội thảo tại chương trình. Ảnh: Hải Quân

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, tính đến ngày 26-10, công tác chuẩn bị chương trình cơ bản bám sát lộ trình kế hoạch đề ra; các nội dung về nhận diện, khảo sát hiện trường, sơ đồ tổng mặt bằng, thư mời và một số hoạt động chuẩn bị quan trọng đã được triển khai, hoàn thành. Hệ thống phân công nhiệm vụ tại Sở Khoa học và Công nghệ được xác lập rõ ràng theo từng nhóm công việc, gắn với đầu mối chủ trì, phối hợp, thời gian và sản phẩm đầu ra.

Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) hoàn thiện chương trình chi tiết của các sự kiện (chủ đề các bài tham luận, diễn giả trình bày...).

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Hoàng Bình Long chia sẻ về công tác phối hợp, thông tin, tuyên truyền các hoạt động tại chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026. Ảnh: Hải Quân

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị liên quan đã trao đổi, thảo luận, thống nhất kịch bản khung chương trình và các nội dung liên quan; đề xuất những giải pháp để kịp thời tháo gỡ một số vướng mắc, đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra trong việc triển khai công tác tổ chức, hậu cần, chuẩn bị cho chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Võ Hoàng Khai đề nghị: Các đơn vị liên quan chủ động rà soát, thống nhất các nội dung, đảm bảo tiến độ chuẩn bị, triển khai hoạt động liên quan đến chương trình; bố trí không gian triển lãm, gian trưng bày đảm bảo thẩm mỹ, yêu cầu liên quan. Các đơn vị, sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả truyền thông; lan tỏa thông điệp, chủ đề của chương trình, thông tin về các chuỗi hội thảo, triển lãm, những cuộc thi liên quan diễn ra trong thời gian diễn ra chương trình.