Chuẩn bị chu đáo các hoạt động văn hóa cuối năm

Thủ tướng Chính phủ vừa thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 312/NQ-CP ngày 5/10/2026 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Trong các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo hoạt động văn hóa, lễ hội, trong đó tổ chức tốt Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026.

Những gánh hoa rực rỡ bên hồ Hoàn Kiếm gợi nét duyên văn hóa Hà Nội

Các hoạt động này là dịp tôn vinh bản sắc văn hóa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tăng cường sự gắn kết cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là cơ hội mở rộng khả năng tiếp cận, tham gia và thụ hưởng văn hóa của người dân, đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với đời sống đương đại.

Đưa hoạt động văn hóa đến gần người dân

Trước đó, tại văn bản số 9636/VPCP-KGVX ngày 22/9/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 trang trọng, thiết thực, có chiều sâu và sức lan tỏa. Các hoạt động phải thể hiện bản sắc Việt Nam, phản ánh tinh thần đổi mới, sáng tạo, hội nhập và khát vọng phát triển đất nước.

Một định hướng đáng chú ý là đổi mới phương thức tổ chức, đưa các hoạt động đến quảng trường, phố đi bộ, di tích, bảo tàng, công viên và nhà văn hóa. Người dân, cộng đồng, văn nghệ sĩ, trí thức, doanh nghiệp và thế hệ trẻ được xác định là chủ thể tham gia, sáng tạo và trực tiếp thụ hưởng các thành quả văn hóa.

Với cách tiếp cận này, sức hấp dẫn của sự kiện nằm ở chất lượng trải nghiệm và khả năng kết nối công chúng. Những chương trình giao lưu nghệ thuật, tìm hiểu lịch sử, giới thiệu sách, trải nghiệm nghề thủ công hay khám phá ẩm thực có thể giúp người tham dự hiểu sâu hơn về văn hóa từng địa phương.

Đối với Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc, sự tham gia của nghệ nhân và đồng bào các dân tộc có ý nghĩa quan trọng. Qua những câu chuyện, phong tục và tri thức được giới thiệu, công chúng có thêm cơ hội nhận diện sự phong phú của văn hóa Việt Nam, đồng thời hiểu hơn về công việc gìn giữ, trao truyền di sản.

Tại Hà Nội, lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam đã được tổ chức ngày 3/10 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Sự kiện nhấn mạnh vai trò của nghệ nhân, đồng bào trong bảo tồn bản sắc và tiếp nối di sản qua các thế hệ, đồng thời hướng đến mở rộng sự tham gia của người dân trong đời sống văn hóa.

Gắn bảo tồn di sản với phát triển

Cùng với yêu cầu chuẩn bị các sự kiện cuối năm, Nghị quyết số 312/NQ-CP nhấn mạnh việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.

Định hướng này mở ra cơ hội xây dựng những sản phẩm mang dấu ấn địa phương. Di sản, nghệ thuật truyền thống, ẩm thực và nghề thủ công có thể trở thành chất liệu cho các chương trình biểu diễn, tuyến tham quan, sản phẩm thiết kế và dịch vụ trải nghiệm, góp phần tạo sinh kế cho cộng đồng.

Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài phụ thuộc vào cách khai thác phù hợp. Việc phát triển sản phẩm cần tôn trọng giá trị văn hóa, gìn giữ không gian di sản và bảo đảm lợi ích của những người đang thực hành, trao truyền di sản. Sự tham gia của cộng đồng sẽ giúp các hoạt động có chiều sâu và duy trì được sức sống.

Trong khâu chuẩn bị, nội dung chương trình, điều kiện phục vụ và thông tin dành cho công chúng cần được chú trọng. Khi được tổ chức thuận tiện, có điểm nhấn và phù hợp với nhiều nhóm tuổi, các hoạt động văn hóa cuối năm sẽ góp phần lan tỏa bản sắc, tăng cường giao lưu và làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.