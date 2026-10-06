Chuẩn bị chu đáo các hoạt động Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị

Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: L.T

Các đại biểu tham dự cuộc họp - Ảnh: L.T

Theo kế hoạch, Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị kỳ I năm 2026 diễn ra từ ngày 24-30/11, với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan”. Trong khuôn khổ tuần lễ, nhiều hoạt động văn hóa, du lịch và nghệ thuật được tổ chức tại các địa phương trong tỉnh. Nổi bật là chương trình khai mạc và chương trình nghệ thuật “Rực rỡ miền kỳ quan” tại trung tâm Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng; Tuần lễ Khinh khí cầu quốc tế-Quảng Trị 2026 tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và bờ Nam Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: L.T

Bên cạnh đó là các hoạt động văn hóa, ẩm thực Quảng Trị tại xã Bến Hải, phường Quảng Trị, phường Đồng Hới; tuần phim lưu động “Điện ảnh Việt-Tự hào văn hóa, kết nối cộng đồng” tại một số xã miền núi; chung kết liên hoan Tiếng hát hay tỉnh Quảng Trị năm 2026 tại phường Đồng Hới.

Đại diện doanh nghiệp đóng góp ý kiến - Ảnh: L.T

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp đã tập trung thảo luận về nội dung, phương án tổ chức, công tác phối hợp và điều kiện bảo đảm để các hoạt động diễn ra hiệu quả, an toàn, tạo sức lan tỏa.

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp - Ảnh: L.T

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động triển khai các nội dung được phân công, bảo đảm Tuần Văn hóa-Du lịch kỳ I năm 2026 diễn ra hiệu quả, an toàn. Từ nay đến hết năm 2027, các địa phương có tiềm năng du lịch chủ động đăng ký tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch hằng tháng, gắn với các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2027.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các hoạt động văn hóa, du lịch phải gắn với mục tiêu thu hút du khách, tạo điểm nhấn và sức lan tỏa; nghiên cứu tổ chức các chương trình phù hợp, trong đó Tuần Văn hóa-Du lịch hằng tháng đều có hoạt động bắn pháo hoa.

Việc tổ chức hiệu quả Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị kỳ I năm 2026 được xác định là cơ sở và tiền đề để tỉnh tiếp tục triển khai các Tuần Văn hóa-Du lịch trong thời gian tới.