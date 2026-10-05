Chuẩn bị chu đáo các hoạt động tri ân nhà giáo dịp 20/11

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt nhất các hoạt động tri ân nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Theo kế hoạch dự kiến, tỉnh sẽ tổ chức các đoàn đến viếng, thăm, chúc mừng các Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, nhà giáo lão thành; đồng thời quan tâm, thăm hỏi các giáo viên đang mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, các đoàn công tác của tỉnh sẽ đến thăm và chúc mừng các trường đại học ký kết thoả thuận hợp tác với Cà Mau, nhằm thắt chặt mối quan hệ phối hợp, thúc đẩy các chương trình liên kết.

Điểm nhấn là chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với cán bộ quản lý, công chức, viên chức ngành Giáo dục. Cùng với đó là các hoạt động văn hoá, giao lưu nổi bật như: Hội thi Tiếng hát nhà giáo; họp mặt truyền thống và tuyên dương các điển hình tiên tiến.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đặng Trí Thủ trình bày kế hoạch tổ chức Hội thi Tiếng hát nhà giáo.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm nhằm tôn vinh những cống hiến của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp "trồng người", đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân có đóng góp thiết thực cho ngành Giáo dục tỉnh nhà.

Để chuẩn bị chu đáo các hoạt động, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện dự thảo kế hoạch tổ chức, trình UBND tỉnh ban hành.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến đối với các dự thảo quy định đang được UBND tỉnh xây dựng liên quan đến điều động, luân chuyển nhà giáo tại các cơ sở giáo dục công lập; việc sử dụng, quản lý, tuyển dụng giáo viên trường chuyên và chế độ, chính sách đối với học sinh các trường THPT chuyên.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam cần triển khai chu đáo, thiết thực, trang trọng và đảm bảo ý nghĩa.

Các cơ quan, đơn vị liên quan phải chủ động rà soát từng phần việc, phối hợp chặt chẽ để chuỗi hoạt động diễn ra thành công, tạo không khí phấn khởi và lan toả sự trân trọng đối với đội ngũ nhà giáo, những người đang công tác trong ngành giáo dục và phát huy truyền thống "Tôn sư trọng đạo"./.