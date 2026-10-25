Chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Concert 'Nối vòng tay lớn' tại Thái Nguyên

Tham gia đoàn có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026” tại Sân vận động Thái Nguyên.

Tại buổi kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị các điều kiện tổ chức chương trình, tập trung vào việc lắp đặt sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, bố trí khu vực khán giả và hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật phục vụ biểu diễn.

Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, y tế, vệ sinh môi trường và hậu cần phục vụ đại biểu, nghệ sĩ, khán giả cũng được rà soát.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, phân công rõ trách nhiệm, rà soát kỹ từng phần việc, bảo đảm tiến độ đề ra; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh. Trong đó đặc biệt chú trọng kiểm tra hệ thống kỹ thuật, xây dựng phương án phân luồng giao thông, bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết người ra vào Sân vận động, bảo đảm an toàn cho khán giả, nghệ sĩ và lực lượng phục vụ, tránh bị động trong quá trình tổ chức.

Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn” hướng tới lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước; đồng thời quảng bá hình ảnh, con người Thái Nguyên đến đông đảo khán giả.