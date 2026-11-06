Chuẩn bị chu đáo các điều kiện diễn tập phương án chữa cháy và CNCH quy mô cấp tỉnh năm 2026

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) quán triệt, triển khai chi tiết kịch bản và phân công nhiệm vụ cụ thể. Diễn tập được tổ chức nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, khả năng phối hợp hiệp đồng chiến đấu theo phương châm “bốn tại chỗ”, kiểm tra hiệu quả thực tế của trang thiết bị, phương tiện thông tin liên lạc và công tác hậu cần khi xảy ra sự cố cháy, nổ phức tạp.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập thực binh diễn ra tại Trường Đại học Tân Trào (phường Minh Xuân) với thời gian chuẩn bị, luyện tập và tổng duyệt kéo dài 20 ngày; buổi diễn tập chính thức dự kiến tổ chức vào ngày 26- 11- 2026. Tình huống giả định đặt ra là xử lý sự cố cháy, nổ phức tạp nhất tại nhà trường.

Đại tá Đỗ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập chủ trì thảo luận.

Quy trình thực binh gồm 5 giai đoạn: Lực lượng PCCC cơ sở xử lý ban đầu và hướng dẫn thoát nạn; Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận hiện trường phối hợp với lực lượng địa phương; các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh tham gia phối hợp; các cơ quan, đơn vị do Chủ tịch UBND tỉnh huy động (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các sở, ngành, doanh nghiệp, bệnh viện) vào cuộc tác chiến; cuối cùng là khắc phục hậu quả, khám nghiệm và bàn giao hiện trường. Cuộc diễn tập dự kiến huy động 525 người (gồm 300 giáo viên, sinh viên), 37 xe chuyên dụng các loại cùng nhiều máy bơm, thiết bị cứu nạn và động vật nghiệp vụ. Kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả.

Các đại biểu khảo sát địa điểm tổ chức diễn tập tại Trường Đại học Tân Trào để phục vụ triển khai kịch bản trên thực địa.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến về công tác chuẩn bị nhân lực, phương tiện, cơ sở vật chất và cơ chế phối hợp tác chiến giữa các lực lượng. Theo đó, các đơn vị, lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hiệp đồng, chuẩn bị chu đáo điều kiện cơ sở vật chất, tổ chức luyện tập nghiêm túc, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện.

Ngay sau hội nghị, Ban Tổ chức cùng đại diện các đơn vị đã khảo sát thực tế địa điểm tổ chức diễn tập tại Trường Đại học Tân Trào để phục vụ triển khai kịch bản trên thực địa.