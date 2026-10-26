Chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân

Trung tá LƯƠNG VĨNH PHÚC, Chính ủy Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2: Gìn giữ hạnh phúc bằng trách nhiệm và sự đồng hành lâu dài

Năm 2026, Trung đoàn 148 dự kiến có 11 đồng chí kết hôn, gồm 8 sĩ quan và 3 quân nhân chuyên nghiệp. Phần lớn các đồng chí đang trong giai đoạn đầu xây dựng cuộc sống, điều kiện kinh tế còn hạn chế, phải tính toán nơi ở, việc làm của người bạn đời và kế hoạch ổn định gia đình. Đặc thù công tác quân sự cũng khiến thời gian dành cho gia đình có những hạn chế nhất định.

Với cương vị Chính ủy Trung đoàn 148, tôi rất vui khi các đồng chí tìm được người bạn đời, có thêm điểm tựa tinh thần để phấn đấu. Tuy nhiên, vừa là chỉ huy vừa là người anh, tôi muốn chia sẻ rằng: Những năm đầu hôn nhân thường có nhiều thay đổi về kinh tế, nơi ở, công việc, chăm sóc con cái và trách nhiệm với cha mẹ hai bên. Với gia đình quân nhân, khó khăn còn đến từ việc công tác xa nhà, thời gian đoàn tụ hạn chế, đôi khi không thể có mặt khi gia đình cần. Điều quan trọng là vợ chồng phải biết lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ trách nhiệm; cùng bàn bạc những vấn đề lớn, chủ động quản lý tài chính và giải quyết bất đồng trên tinh thần tôn trọng. Hạnh phúc gia đình cần được gìn giữ bằng trách nhiệm và sự đồng hành lâu dài.

Tôi mong các đồng chí chuẩn bị chu đáo cho cuộc sống sau ngày cưới, từ nơi ở, việc làm, tài chính đến kế hoạch sinh con và trách nhiệm với hai bên gia đình. Đám cưới nên tổ chức trang trọng, tiết kiệm, phù hợp điều kiện thực tế, tránh chi tiêu quá khả năng. Trong cuộc sống, mỗi người cần giữ sự chung thủy, trung thực, biết cảm ơn, xin lỗi và cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy con cái. Người quân nhân phải giúp bạn đời hiểu đặc thù nhiệm vụ của mình, đồng thời tôn trọng công việc, nguyện vọng chính đáng của người bạn đời. Khi gặp khó khăn vượt khả năng giải quyết, cần chủ động trao đổi với người thân và đơn vị để tìm sự hỗ trợ phù hợp. Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 148 xác định chăm lo gia đình quân nhân là nội dung quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh. Chúng tôi chú trọng nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư của bộ đội; tổ chức giáo dục trách nhiệm với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị, gắn với mô hình “Cán bộ, đảng viên 4 trách nhiệm”. Cùng với đó, Trung đoàn quan tâm thăm hỏi gia đình khó khăn, tạo điều kiện giải quyết việc riêng theo quy định; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách và kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ những trường hợp đủ điều kiện. Cán bộ các cấp phải gần gũi, lắng nghe, hướng dẫn kỹ năng xây dựng gia đình và nêu gương trong công tác, cuộc sống. Chúng tôi mong muốn mỗi quân nhân đều xây dựng được mái ấm hạnh phúc, trở thành điểm tựa vững chắc để yên tâm công tác, đoàn kết, gắn bó, cùng đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại úy NGUYỄN MINH HOÀNG, Chính trị viên Đại đội 11, Tiểu đoàn 301, Trung đoàn 994A, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng: Khó khăn mấy cũng có hướng giải quyết

Vợ tương lai của tôi làm việc trong ngành thuế. Chúng tôi mong muốn sau khi kết hôn sẽ xây dựng một cuộc sống ổn định, ấm áp và phù hợp với điều kiện công tác, kinh tế của hai vợ chồng. Tôi hình dung cuộc sống sau kết hôn sẽ có nhiều niềm vui, nhưng cũng đi cùng những trách nhiệm lớn lao. Bởi khi ấy, mỗi người không chỉ sống cho riêng mình mà còn phải biết nghĩ cho người bạn đời, cho con cái và cho tương lai của gia đình. Điều tôi trăn trở nhất là làm sao có thể vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của người quân nhân vừa chu toàn trách nhiệm của một người chồng, người cha trong gia đình. Bên cạnh đó, tôi cũng suy nghĩ về những áp lực trong việc ổn định kinh tế, nơi ở, chăm sóc con cái và vun đắp mối quan hệ giữa hai bên gia đình. Nhưng tôi tin rằng, khó khăn sẽ có hướng giải quyết nếu vợ chồng biết cùng nhau bàn bạc, chủ động chia sẻ và có trách nhiệm với những lựa chọn của mình.

Tôi sẽ cố gắng để vợ không chỉ hiểu những vất vả trong công việc của mình mà còn cảm nhận được sự quan tâm và đồng hành của chồng. Bởi theo tôi, hoàn thành tốt nhiệm vụ và xây dựng gia đình hạnh phúc không phải là hai điều đối lập. Là quân nhân, tôi luôn xác định nhiệm vụ của đơn vị là trách nhiệm quan trọng. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, gia đình là nơi nuôi dưỡng tình yêu thương, tiếp thêm động lực để mình vững vàng trước những khó khăn, thử thách. Vì vậy, tôi mong vợ chồng sẽ luôn thấu hiểu đặc thù công việc của nhau, biết sẻ chia khi khó khăn và trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên nhau.

Thượng úy NGUYỄN PHI HOÀNG, Phó đại đội trưởng Đại đội 18, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4: Không e ngại, né tránh mâu thuẫn vợ chồng

Người bạn đời tương lai của tôi là cô gái dịu dàng, tự lập và có cá tính, hiện làm việc tại một cửa hàng ở tỉnh Quảng Trị. Chúng tôi cùng quê ở phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, hai gia đình cách nhau khoảng 7km. Năm 2024, trong lần đến thăm người bạn thân, chúng tôi gặp và quen nhau. Qua thời gian tìm hiểu, chúng tôi dần thấu hiểu, sẻ chia và xác định gắn bó lâu dài. Chúng tôi dự định sau khi kết hôn sẽ sống cùng bố mẹ để có thêm sự hỗ trợ khi sinh con, giúp tôi yên tâm công tác.

Điều tôi trăn trở nhất là làm sao cân bằng giữa nhiệm vụ và trách nhiệm với gia đình, để vợ không cảm thấy đơn độc khi phải quán xuyến nhiều việc. Đặc biệt, khoảng thời gian 5-10 năm đầu sau kết hôn là giai đoạn nhiều khó khăn, thử thách nhất vì phải học cách dung hòa tính cách, thói quen, vượt qua áp lực kinh tế, công việc và nuôi dạy con cái. Tôi cho rằng hạnh phúc không chỉ được tạo nên từ điều kiện kinh tế mà còn cần sự thấu hiểu, sẻ chia và trách nhiệm của mỗi người. Để xây dựng gia đình hạnh phúc, theo tôi, vợ chồng cần tôn trọng, lắng nghe và thẳng thắn chia sẻ. Khi có bất đồng, cả hai nên bình tĩnh tìm nguyên nhân, cùng bàn bạc giải quyết, tránh để khúc mắc kéo dài. Bên cạnh đó, vợ chồng cần chủ động tìm hiểu công việc của nhau và hỗ trợ nhau trong từng hoàn cảnh. Khi có những bất đồng khó giải quyết có thể tham khảo kinh nghiệm của bố mẹ, người thân. Tôi cho rằng mâu thuẫn, bất đồng là điều bình thường, khó tránh khỏi trong cuộc sống gia đình. Nếu vợ chồng biết đặt mình vào vị trí của nhau, cùng hướng đến mục tiêu chung và không ngừng cố gắng, mâu thuẫn, khó khăn sẽ là cơ hội để thêm thấu hiểu. Với tôi, hạnh phúc gia đình không phải trách nhiệm của riêng ai mà là thành quả được vun đắp mỗi ngày bằng tình yêu thương, sự chân thành và tinh thần trách nhiệm của cả hai.

Chị TRẦN THU THỦY, bạn gái của Thượng úy Trần Hữu Bằng, Đại đội trưởng Đại đội 17, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7: Vượt qua những năm đầu gian khó

Tôi hình dung cuộc sống sau hôn nhân sẽ có những niềm vui bình dị, như cùng nhau chuẩn bị một bữa cơm, kể cho nhau nghe chuyện trong ngày hay đơn giản là được ở cạnh nhau sau những giờ làm việc vất vả. Nhưng tôi cũng hiểu rằng cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng thuận lợi. Điều khiến tôi lo lắng nhất có lẽ là những lúc công việc của anh bận rộn, thời gian dành cho gia đình bị hạn chế, hoặc khi áp lực kinh tế và những khác biệt trong nếp sống khiến chúng tôi chưa thể thấu hiểu nhau hoàn toàn.

Chị Trần Thu Thủy và Thượng úy Trần Hữu Bằng, Đại đội trưởng Đại đội 17, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7. Ảnh do nhân vật cung cấp

Tôi đồng tình với nhận định rằng khoảng 5-10 năm đầu sau kết hôn thường là giai đoạn có nhiều thử thách, khó khăn đối với các cặp vợ chồng trẻ. Đây là khoảng thời gian hai người thực sự bước vào cuộc sống chung, cùng đối diện với những vấn đề như kinh tế, nhà cửa, con cái, trách nhiệm với hai bên gia đình và sự khác biệt trong thói quen, lối sống. Với chúng tôi, sự khác biệt về quê quán, văn hóa giữa hai miền Bắc-Nam và đặc thù công việc quân ngũ của anh cũng đòi hỏi cả hai phải học cách thích nghi, chia sẻ và nhường nhịn nhau nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng, để vượt qua giai đoạn này, điều quan trọng nhất không phải là tránh được mọi khó khăn mà là khi khó khăn xuất hiện, cả hai vẫn lựa chọn nắm tay nhau và cùng tìm cách giải quyết. Bản thân tôi sẽ cố gắng sống thấu hiểu, kiên nhẫn, biết lắng nghe và thẳng thắn chia sẻ những điều mình suy nghĩ, thay vì giữ những muộn phiền trong lòng. Tôi cũng mong cả hai luôn tôn trọng công việc, những trách nhiệm và khoảng thời gian riêng của nhau.

Chị PHẠM THỊ NHƯ THÙY, bạn gái của Trung úy Hồ Hữu Trình, Chính trị viên Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9: Vượt qua khó khăn, tình cảm càng bền chặt

Quê tôi ở ấp Tân Thanh, xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng Tháp. Tôi hiện là nhân viên văn phòng. Chúng tôi quen biết nhau qua một người anh trong đơn vị giới thiệu. Tôi thấy anh là một người thật thà, hiền lành, khá hài hước, vui vẻ và luôn quan tâm, động viên tôi những lúc khó khăn. Tôi hình dung cuộc sống hôn nhân sẽ có cả niềm vui, nỗi buồn lẫn vất vả, lo toan. Đặc biệt, khoảng thời gian 5-10 năm đầu sau kết hôn là khó khăn nhất, bởi vì vợ chồng trẻ đôi khi còn ích kỷ, chưa có kinh nghiệm giải quyết mâu thuẫn nảy sinh, thậm chí có suy nghĩ tiêu cực, kinh tế chưa ổn định, phải lo toan nhiều việc... Nhưng tôi nghĩ, nếu cả hai đều suy nghĩ cho nhau, cố gắng bước qua khoảng thời gian này thì tình cảm sẽ càng bền chặt, gia đình sẽ càng hạnh phúc. Tôi sẽ cố gắng giữ bình tĩnh, đặt mình vào vị trí của anh nhiều hơn để cảm nhận, chia sẻ khó khăn với anh. Tôi tin rằng, nếu cả hai cùng đồng lòng thì mọi chuyện khó mấy cũng sẽ vượt qua được.