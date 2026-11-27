Doanh nghiệp dệt may đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EFTA (VEFTA) chính thức được ký kết vào ngày 18/10, cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu đang đứng trước khoảng thời gian bản lề trước khi các cam kết cắt giảm thuế quan chính thức có hiệu lực.

Với mức xóa bỏ hơn 90% số dòng thuế ngay từ thời điểm thực thi, khối thị trường gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein mở ra dư địa đáng kể cho các ngành hàng chủ lực như dệt may và thủy sản.

Tuy nhiên, để chuyển hóa ưu đãi thuế quan thành lợi thế cạnh tranh thực chất, doanh nghiệp buộc phải giải quyết sớm bài toán tổ chức lại nguồn nguyên liệu thông qua cơ chế cộng gộp xuất xứ và chuẩn hóa hệ thống truy xuất nguồn gốc.

* Hiểu đúng cơ chế cộng gộp xuất xứ trong VEFTA

Trong cấu trúc các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với khu vực châu Âu, quy tắc xuất xứ luôn là ngưỡng kỹ thuật quyết định khả năng hưởng thuế suất ưu đãi.

Phân tích về cơ chế thực thi, ông Nguyễn Hoàng Hà, Phó Trưởng phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, quy tắc xuất xứ của VEFTA có nhiều điểm tương đồng với Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA).

Theo đó, việc xác định xuất xứ hàng hóa dựa trực tiếp vào hệ thống hồ sơ, chứng từ chứng minh toàn bộ quá trình sản xuất và nguyên liệu đầu vào, từ bảng kê nguyên vật liệu, quy trình gia công đến hợp đồng mua bán, hóa đơn và tờ khai hải quan.

Một trong những cơ chế được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm là nguyên tắc cộng gộp xuất xứ, cho phép sử dụng nguyên liệu từ các đối tác thuộc khối ASEAN hoặc EU để đáp ứng tiêu chí xuất xứ khi xuất khẩu sang EFTA.

Tuy vậy, ông Nguyễn Hoàng Hà lưu ý rằng quy tắc cộng gộp ngoài khối chỉ được áp dụng có điều kiện đối với những nhóm mặt hàng cụ thể, hoàn toàn không áp dụng đại trà.

Doanh nghiệp không thể mặc nhiên coi mọi nguyên liệu nhập khẩu từ ASEAN hay EU đều đủ chuẩn cộng gộp, mà phải đối chiếu chặt chẽ giữa mã số HS, phụ lục mặt hàng, quốc gia cung ứng và chứng từ chứng minh đi kèm trước khi ký kết hợp đồng sản xuất.

*Sắp xếp lại nguồn cung và hồ sơ xuất xứ

Dệt may là một trong những ngành hàng có triển vọng gia tăng thị phần tại khu vực Bắc Âu và Thụy Sĩ khi thuế nhập khẩu được dỡ bỏ, song đây cũng là lĩnh vực chịu sức ép lớn nhất về tự chủ nguyên liệu.

Ngành dệt may là một trong những động lực chính của toàn ngành công nghiệp. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Theo số liệu do ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) chia sẻ, trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc đạt 31,14 tỷ USD, tăng 1,8% so với cùng kỳ, trong khi xơ sợi đạt 4,06 tỷ USD, tăng 14,4% và vải đạt 2,6 tỷ USD tăng 10,7%.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may trong cùng giai đoạn vẫn lên tới 22,14 tỷ USD, riêng vải nguyên liệu chiếm tới 12,94 tỷ USD.

Thực trạng phụ thuộc lớn vào vải nhập khẩu từ các thị trường ngoài khối khiến nhiều doanh nghiệp may mặc khó đáp ứng tiêu chí xuất xứ khắt khe của châu Âu.

Đánh giá về yêu cầu tại khu vực Bắc Âu, bà Nguyễn Thị Hoàng Thúy, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm Bắc Âu cho biết, để được hưởng ưu đãi thuế quan theo chuẩn mực châu Âu, hàng dệt may phải đáp ứng quy tắc xuất xứ hai công đoạn, hay còn gọi là quy tắc "từ vải trở đi".

Điều này đồng nghĩa vải nguyên liệu phải có xuất xứ từ Việt Nam hoặc từ quốc gia được phép cộng gộp xuất xứ theo quy định của hiệp định.

Theo bà Thúy, đây không đơn thuần là thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), mà liên quan trực tiếp đến chiến lược lựa chọn nhà cung cấp, tổ chức sản xuất và kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.

Trước yêu cầu đó, giai đoạn chờ VEFTA có hiệu lực là thời điểm cần thiết để các doanh nghiệp dệt may rà soát lại danh mục nhà cung cấp.

Thay vì chỉ tập trung vào khâu gia công may mặc có biên lợi nhuận thấp, doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm nguồn vải nội địa hoặc kết nối với các nhà sản xuất vải đạt chuẩn cộng gộp tại khu vực ASEAN và EU.

Đồng thời, việc đầu tư nâng cấp các khâu dệt, nhuộm, hoàn tất và thiết lập hệ thống lưu trữ chứng từ nguyên phụ liệu theo từng lô hàng sẽ giúp doanh nghiệp chủ động khi áp dụng quy trình chứng nhận xuất xứ điện tử.

Tương tự dệt may, thủy sản là nhóm hàng được khối EFTA cam kết xóa bỏ thuế quan về 0% ngay khi VEFTA có hiệu lực, nhưng lại chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt cả về quy tắc xuất xứ lẫn tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và khai thác bền vững.

Thống kê từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho thấy, ngành chế biến thủy sản trong nước vẫn phải nhập khẩu một tỷ trọng đáng kể nguyên liệu từ bên ngoài để phục vụ xuất khẩu.

Với những mặt hàng chế biến sâu như phi-lê cá ngừ đông lạnh, việc xác định rõ loài khai thác, vùng biển đánh bắt và tỷ lệ nguyên liệu nội địa hay nguyên liệu cộng gộp từ các nước ASEAN có hiệp định thương mại với châu Âu là yêu cầu bắt buộc.

Nếu không kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào, doanh nghiệp thủy sản rất dễ rơi vào tình huống không được hưởng ưu đãi thuế quan hoặc phải giải trình kéo dài với cơ quan hải quan nước nhập khẩu.

Do đó, trong thời gian chuẩn bị cho VEFTA, các nhà máy chế biến thủy sản cần rà soát lại toàn bộ chuỗi cung ứng từ tàu khai thác, vùng nuôi trồng đến cơ sở chế biến.

Việc tách bạch rõ ràng giữa dây chuyền sản xuất sử dụng nguyên liệu có xuất xứ thuần túy, nguyên liệu cộng gộp hợp lệ và nguyên liệu nhập khẩu ngoài khối là thao tác quản trị cần được thực hiện ngay, nhằm tránh rủi ro lẫn lộn hồ sơ khi kiểm tra hậu kiểm.

*Tận dụng lợi thế số hóa C/O để chủ động lộ trình thực thi

Điểm thuận lợi đáng ghi nhận trong cơ chế thực thi VEFTA là bước tiến về điện tử hóa thủ tục xuất xứ. Theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), doanh nghiệp xuất khẩu sang khối EFTA sẽ nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống EcoSys và nhận chứng nhận xuất xứ dưới dạng tệp điện tử PDF, tạo tiền đề số hóa toàn diện quy trình cấp C/O.

Công nhân sản xuất chế biến tôm xuất khẩu tại nhà máy của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến Thủy sản Minh Phú – Khánh An. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Bên cạnh đó, khi phát sinh nghi vấn về xuất xứ, cơ quan chức năng nước nhập khẩu sẽ gửi yêu cầu xác minh thông qua đầu mối Bộ Công Thương và tổ chức cấp C/O trong nước phối hợp với doanh nghiệp, thay vì cử đoàn kiểm tra trực tiếp sang cơ sở sản xuất tại Việt Nam.

Cơ chế này giúp giảm bớt áp lực hành chính, song lại đòi hỏi tính chính xác và minh bạch cao hơn từ hệ thống dữ liệu nội bộ của mỗi doanh nghiệp.

Trong bối cảnh Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 403/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng tránh rủi ro thương mại quốc tế giai đoạn 2026 – 2030, công tác quản lý xuất xứ hàng hóa và hậu kiểm sẽ tiếp tục được siết chặt dựa trên dữ liệu liên thông giữa hải quan, thuế và cơ quan cấp C/O.

Thời gian chờ đợi các bên hoàn tất thủ tục phê duyệt và ban hành biểu thuế thực thi VEFTA không dài. Việc các doanh nghiệp dệt may, thủy sản chủ động rà soát bản đồ nguyên liệu, tận dụng đúng quy định cộng gộp xuất xứ từ ASEAN, EU và số hóa hồ sơ truy xuất nguồn gốc ngay từ lúc này chính là bước chuẩn bị thiết thực nhất.

Khi nền tảng quản trị xuất xứ được kiện toàn, ưu đãi thuế quan từ VEFTA mới có thể chuyển hóa thành đơn hàng ổn định và giá trị gia tăng bền vững tại thị trường châu Âu.