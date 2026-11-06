Chuẩn bị cho biến động thị trường bằng tư duy quản trị bền vững

Tôi cho rằng một trong những điểm yếu của doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) là thường xây dựng kế hoạch dựa trên giả định rằng thị trường sẽ tiếp tục giống hiện tại. Khi doanh số tốt, doanh nghiệp tăng nhân sự, mở rộng mặt bằng, tăng hàng tồn kho và cam kết thêm nhiều chi phí cố định. Những quyết định đó có thể hợp lý trong giai đoạn tăng trưởng, nhưng sẽ trở thành áp lực khi thị trường đảo chiều.

Quản trị bền vững không có nghĩa là doanh nghiệp phải thận trọng đến mức không dám đầu tư. Đó là khả năng tăng trưởng nhưng vẫn giữ được khoảng an toàn để có thể thích ứng khi điều kiện thay đổi. Một trong những nền tảng quan trọng nhất của khả năng chống chịu là sức khỏe tài chính.

Trong quá trình làm việc với SME, tôi nhận thấy nhiều chủ doanh nghiệp rất quan tâm đến doanh thu nhưng chưa dành đủ sự chú ý cho dòng tiền. Một doanh nghiệp có thể tăng doanh số nhưng vẫn gặp khó khăn nếu công nợ kéo dài, hàng tồn kho lớn hoặc chi phí cố định tăng quá nhanh. Vì vậy, thay vì chỉ hỏi “Tháng này bán được bao nhiêu?”, người lãnh đạo cần hỏi thêm “Nếu doanh thu giảm trong vài tháng, doanh nghiệp có đủ sức duy trì hoạt động không?”. Câu hỏi đó giúp lãnh đạo nhìn thấy sức khỏe thật của doanh nghiệp.

Biến động là điều không thể loại bỏ khỏi kinh doanh. Nhưng cách doanh nghiệp chuẩn bị cho biến động hoàn toàn có thể lựa chọn.

Một doanh nghiệp bền vững cũng không nên đặt toàn bộ tương lai vào một nguồn duy nhất. Phụ thuộc quá nhiều vào một khách hàng lớn, một nhà cung cấp, một sản phẩm hay một kênh bán hàng đều tạo ra điểm yếu. Khi điều kiện thị trường thay đổi, điểm yếu đó có thể trở thành nút thắt.

Tôi không khuyến khích SME dàn trải nguồn lực để làm quá nhiều thứ cùng lúc. Điều cần thiết là xây dựng những phương án thay thế đủ khả thi. Có thêm một nhóm khách hàng khác, một nhà cung cấp dự phòng hay một kênh bán hàng bổ sung đôi khi đã tạo ra sự khác biệt rất lớn khi thị trường gặp biến động.

Yếu tố khác thường bị bỏ qua là khả năng thích ứng của đội ngũ. Khi thị trường thay đổi, doanh nghiệp không thể lúc nào cũng trông chờ vào người chủ để đưa ra tất cả quyết định. Nhân viên cần hiểu mục tiêu kinh doanh, biết cách xử lý tình huống và có khả năng đảm nhận nhiều vai trò hơn khi cần thiết.

Tôi từng chứng kiến những doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn khá tốt không phải vì họ có nhiều tiền hơn, mà vì đội ngũ của họ phối hợp nhanh và sẵn sàng thay đổi cách làm. Một tổ chức linh hoạt luôn có sức chống chịu tốt hơn một tổ chức phụ thuộc vào vài cá nhân chủ chốt.

Quản trị bền vững còn nằm ở cách doanh nghiệp nhìn nhận khách hàng. Khi thị trường thuận lợi, doanh nghiệp dễ tập trung vào việc bán càng nhiều càng tốt. Nhưng khi biến động xảy ra, những doanh nghiệp hiểu rõ khách hàng thường có khả năng điều chỉnh nhanh hơn. Họ biết khách hàng đang cắt giảm điều gì, điều gì vẫn sẵn sàng chi trả và vấn đề nào đang trở nên quan trọng hơn. Vì vậy, thay vì chỉ đo doanh số, SME nên thường xuyên lắng nghe phản hồi, theo dõi hành vi mua hàng và nhận diện những thay đổi trong nhu cầu.

Thị trường thường phát tín hiệu trước khi nó thực sự biến động, chỉ là doanh nghiệp có chịu lắng nghe hay không. Tôi không cho rằng doanh nghiệp cần xây dựng một kế hoạch hoàn hảo để dự đoán tương lai. Điều thực tế hơn là xây dựng nhiều kịch bản và chuẩn bị trước cách phản ứng. Nếu doanh thu giảm, khoản chi nào có thể điều chỉnh? Nếu một khách hàng lớn rời đi, nguồn doanh thu thay thế ở đâu? Nếu chi phí đầu vào tăng, doanh nghiệp có thể thay đổi sản phẩm, giá bán hay nhà cung cấp như thế nào? Những câu hỏi này giúp lãnh đạo chuyển từ tâm thế bị động sang chủ động.

Điều quan trọng là đừng chờ thị trường biến động mới bắt đầu xây dựng sức chống chịu. Khi mọi thứ đang thuận lợi, doanh nghiệp có nhiều lựa chọn hơn, có thời gian để thử nghiệm và có nguồn lực để chuẩn bị. Khi khủng hoảng đã xảy ra, những lựa chọn ấy thường ít đi rất nhiều. Quản trị bền vững không phải là đi chậm. Đó là biết mình có thể đi nhanh đến đâu mà không đánh mất khả năng kiểm soát.

Một SME khỏe không nhất thiết là doanh nghiệp lớn nhất thị trường, mà là doanh nghiệp có đủ sức đứng vững khi thị trường không còn thuận lợi. Biến động là điều không thể loại bỏ khỏi kinh doanh. Nhưng cách doanh nghiệp chuẩn bị cho biến động hoàn toàn có thể lựa chọn.

Hãy xây dựng dòng tiền an toàn hơn, giảm sự phụ thuộc, phát triển đội ngũ linh hoạt và lắng nghe khách hàng thường xuyên hơn. Khi nền tảng đủ vững, biến động không còn chỉ là mối đe dọa. Nó có thể trở thành thời điểm để doanh nghiệp nhìn lại, điều chỉnh và bước lên một cấp độ trưởng thành mới.