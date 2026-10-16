Chuẩn bị các kế hoạch chăm lo đời sống công nhân, viên chức, lao động Tết Đinh Mùi

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XVIII; Ủy viên Ban Chấp hành các công đoàn cơ sở (CĐCS), nghiệp đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

9 tháng đầu năm 2026, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của tình hình sản xuất, kinh doanh và điều kiện bộ máy mới, các cấp Công đoàn nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên được triển khai thiết thực và kịp thời.

Nổi bật, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, 3.218 đoàn viên, công nhân lao động được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng kinh phí trên 2,213 tỷ đồng. Các phong trào thi đua, hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động được triển khai đồng bộ với tổng số tiền chi cho các hoạt động hơn 1,3 tỷ đồng.

Đặc biệt, công tác phát triển đoàn viên đạt kết quả tích cực với 2.174 đoàn viên được kết nạp mới, thành lập mới 24 CĐCS.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những nét mới, mô hình hay, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân, tập trung vào những vướng mắc thực tế như: Chất lượng hoạt động của một số CĐCS chưa đồng đều; công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và thu kinh phí công đoàn tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn nhiều khó khăn; công tác cập nhật cơ sở dữ liệu đoàn viên phục vụ chuyển đổi số ở một số đơn vị còn chậm so với yêu cầu đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Ngọc Tú đề nghị các cấp công đoàn chủ động nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập và đời sống người lao động; khẩn trương chuẩn bị các kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 với các chương trình thiết thực như: “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, “Chợ Tết Công đoàn”, “Bữa cơm tất niên Công đoàn”. Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”; yêu cầu 100% CĐCS hoàn thành việc cập nhật, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đoàn viên trước ngày 30/10/2026. Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào “Lao động giỏi - Năng suất cao - Thu nhập tốt” gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cán bộ Công đoàn nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Nhân dịp này, nhằm ghi nhận những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ Công đoàn nữ và hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), LĐLĐ tỉnh tặng hoa và trao những phần quà ý nghĩa cho các đồng chí cán bộ Công đoàn nữ tham dự Hội nghị.