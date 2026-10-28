Chuẩn bị các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” chu đáo, hiệu quả, thiết thực

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo xã Quốc Khánh.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 dự kiến tổ chức vào ngày 6/11 tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quốc Khánh, xã Quốc Khánh.

Đây là hoạt động quy mô cấp tỉnh, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm lan tỏa tinh thần “Tương thân tương ái” trong cộng đồng, giúp các hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nỗ lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu về giảm nghèo bền vững, gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Bí thư Đảng ủy xã Quốc Khánh báo cáo công tác chuẩn bị của xã tại buổi làm việc

Chương trình dự kiến có các nội dung: tổ chức lễ ký kết giữa Hội Khuyến học tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; trao hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ kinh phí cho học sinh trên địa bàn các xã biên giới; trao học bổng “Khuyến học - Đồng hành cùng học sinh vùng biên giới” và tổ chức “Gian hàng 0 đồng”.

Các đại biểu dự buổi làm việc

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn phát biểu thảo luận tại chương trình

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về việc chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, công tác hậu cần, các nội dung, kịch bản chương trình; công tác phối hợp tuyên truyền trước, trong và sau chương trình; công tác huy động nguồn lực thực hiện; việc rà soát học sinh ở các xã biên giới để trao học bổng, triển khai hỗ trợ kinh phí, rà soát hộ nghèo để tổ chức trao quà, hỗ trợ sinh kế tại chương trình.

Các đại biểu cũng đã thảo luận, thống nhất việc kết hợp tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quốc Khánh, xã Quốc Khánh.

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị: Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan bám sát kế hoạch đã ban hành, đồng thời trên cơ sở thảo luận, thống nhất các nội dung tại buổi làm việc, chủ động phối hợp, rà soát kỹ từng nội dung, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc, chuẩn bị các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 đảm bảo chu đáo, hiệu quả, thiết thực.

Trong đó, các cơ quan, đơn vị cần chú trọng thẩm định đúng đối tượng được hỗ trợ sinh kế, trao học bổng; hoàn thiện nội dung ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức và công tác hậu cần.

Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội để tổ chức thực hiện; tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau chương trình. Giao cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là đầu mối chính tổng hợp các thông tin, nguồn lực đóng góp, đối tượng hỗ trợ, lên kịch bản chi tiết gửi các cơ quan, đơn vị nắm, thực hiện.