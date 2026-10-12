Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có các đồng chí: Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã quy định lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), hình thành “Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc” với chuỗi hoạt động diễn ra tại cộng đồng dân cư trên phạm vi cả nước, tạo giá trị lan tỏa sâu sắc trong toàn xã hội. Đây là năm đầu tiên, Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc; khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước.

Các đại biểu dự hội nghị.

Chính phủ yêu cầu các hoạt động được tổ chức trang trọng, rộng khắp, phong phú, vui tươi, thiết thực, trong đó lấy người dân là chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng. Các hoạt động tập trung vào liên hoan văn hóa, văn nghệ, ẩm thực; trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ, trang phục truyền thống; mỗi tỉnh, thành phố và xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá, gắn với xúc tiến, kích cầu du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đưa vào sử dụng Bản đồ số văn hóa Việt Nam, phục vụ đăng tải thông tin về địa điểm, chương trình, sự kiện và các hoạt động hưởng ứng trên cả nước. Các bộ, ngành, địa phương tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, truyền thông đa phương tiện, thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo để giới thiệu các câu chuyện văn hóa đặc sắc tới người dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Tại tỉnh Sơn La, công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đang được tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng, gắn với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Dự kiến trong dịp này, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa như: Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Sơn La lần thứ XXII năm 2026; chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; trưng bày không gian văn hóa các dân tộc Thái, Mông, Dao, Mường; các hoạt động trải nghiệm thể thao dân tộc, trò chơi dân gian. Các xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giao lưu và trải nghiệm văn hóa gắn với đặc trưng từng dân tộc bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ, ngành, địa phương nâng cao nhận thức, tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thiết thực, an toàn, tiết kiệm, lấy người dân làm chủ thể sáng tạo và thụ hưởng, tạo dấu ấn riêng và sức lan tỏa lâu dài. Đồng thời, huy động nguồn lực xã hội, bảo đảm các thiết chế văn hóa, du lịch, di tích lịch sử mở cửa phục vụ nhân dân. Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, tổ chức trang trí, khánh tiết tại khu vực đô thị, trung tâm thương mại, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân; các cơ sở giáo dục tăng cường giáo dục, tổ chức hoạt động trải nghiệm, giúp học sinh hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của văn hóa và nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.