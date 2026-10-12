Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các phường trung tâm.

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã quy định lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), hình thành “Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc” (từ 18 - 24/11) với chuỗi hoạt động diễn ra tại cộng đồng dân cư trên phạm vi cả nước.

Trong dịp này, nhiều chương trình quy mô toàn quốc được chuẩn bị như: Hội nghị văn hóa toàn quốc; chương trình nghệ thuật đặc biệt; triển lãm thành tựu văn hóa và các hoạt động điện ảnh, truyền thông số...

Đến nay, cả nước có 27/34 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động. Tại tỉnh Lạng Sơn, công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đang được xây dựng kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng. Dự kiến trong dịp này, Lạng Sơn sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa như: chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật truyền thống (đàn tính, hát then, múa chầu, múa sư tử Tày - Nùng) tại sân khấu trung tâm Không gian văn hóa đường Hùng Vương.

Cùng đó là hoạt động trưng bày sản phẩm văn hóa và sản vật của 12 cụm xã, phường kết hợp công nghệ tương tác (video, mã QR) để giới thiệu di sản then, sli, lượn, lễ cấp sắc và nghề thủ công; quảng bá các sản phẩm, điểm đến du lịch đặc trưng như Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, du lịch cộng đồng, biên giới gắn với Triển lãm ảnh “Đặc trưng văn hóa các dân tộc Lạng Sơn”…

UBND các xã, phường trong tỉnh cũng chủ động tổ chức các hoạt động văn nghệ, ẩm thực, trò chơi dân gian và thể thao dân tộc phù hợp với địa phương, gắn kết chặt chẽ với Ngày hội.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đây là năm đầu tiên tổ chức sự kiện nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, đưa văn hóa ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, để mỗi người dân được trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, cùng gìn giữ, trao truyền, làm giàu thêm giá trị tốt đẹp của văn hóa và con người Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng, việc gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa sâu sắc. Văn hóa bồi đắp bản sắc, nuôi dưỡng con người, gắn kết cộng đồng, trong khi đại đoàn kết tạo nên sức mạnh để các giá trị văn hóa được gìn giữ và lan tỏa. Việc tổ chức tuần văn hóa đại đoàn kết toàn dân tộc tạo thành một chuỗi hoạt động liên tục, rộng khắp, đi vào đời sống Nhân dân.

Đồng chí yêu cầu, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và “Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc” năm 2026 phải thiết thực, ý nghĩa, tạo dấu ấn sâu đậm, huy động sức mạnh của toàn dân tộc cùng tham gia, để các hoạt động thực sự đi vào đời sống và trở thành ngày hội được người dân mong đợi mỗi năm.

Đồng chí giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn tổ chức các hoạt động trước ngày 15/10/2026; phối hợp xây dựng chương trình, đẩy mạnh truyền thông và kết nối các hoạt động văn hóa trên nền tảng số. Các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai kế hoạch cụ thể; chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ Nhân dân.

Đối với các tỉnh, thành phố, yêu cầu lựa chọn những hoạt động, sản phẩm văn hóa đặc sắc, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn; đưa các hoạt động về thôn, tổ dân phố, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia tổ chức, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

* Ngay sau cuộc họp trực tuyến, các đại biểu tại điểm cầu UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp, thảo luận về một số nội dung liên quan. Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Thanh Sơn nhấn mạnh: Để chuẩn bị chu đáo cho Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh rà soát lại kế hoạch tổng thể, trên cơ sở đó khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết. Mục tiêu trọng tâm là gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa 2 sự kiện và hướng mạnh về cơ sở.

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu toàn diện các ý kiến đóng góp tại cuộc họp trực tuyến.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sớm tham mưu, thống nhất xây dựng Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, căn cứ các hướng dẫn của trung ương, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, phân công rõ người, rõ việc, xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cơ sở, nhằm bảo đảm việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được diễn ra trang trọng, thiết thực, hướng mạnh về cơ sở và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.