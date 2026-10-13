Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Họp chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Theo kế hoạch, các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại tỉnh Sơn La sẽ diễn ra cao điểm từ ngày 18-24/11 với nhiều hoạt động, như: Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Sơn La lần thứ XXII năm 2026; trưng bày không gian văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La; chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, Ngày Văn hóa Việt Nam; hoạt động trải nghiệm trò chơi dân gian, các môn thể thao truyền thống; hội sách. Tỉnh đã dự kiến thành lập các đoàn công tác dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư trên địa bàn.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Các xã, phường, tổ, bản căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, giao lưu, trình diễn và trải nghiệm văn hóa truyền thống phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Chú trọng phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng; khuyến khích sự tham gia của các nghệ nhân, CLB văn hóa, văn nghệ, bảo đảm người dân là chủ thể tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất một số nội dung tổ chức các hoạt động, trong đó chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, cổ động trực quan; tổ chức hội thảo bảo tồn phát huy truyền thống các dân tộc; bổ sung các hoạt động chiếu phim điện ảnh, trình diễn văn hóa, xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện nhằm tạo thêm trải nghiệm cho người dân.

Đồng chí Hà Trung Chiến phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hà Trung Chiến đề nghị các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và nội dung chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; thống nhất tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật vào tối ngày 24/11; rà soát kỹ từng nội dung, chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, lập dự toán kinh phí, nhân lực, tổ chức tập luyện, biểu diễn. Đồng thời, xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường tại các địa điểm tổ chức, để các hoạt động diễn ra an toàn, thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong cộng đồng dân cư.