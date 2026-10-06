Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình có đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Theo Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” sẽ được tổ chức vào lúc 6h30 ngày 10/10/2026 trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội và trực tuyến tại 33 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các lực lượng tham gia tại điểm cầu thành phố Hà Nội gồm: cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, sinh viên, các thành viên CLB thể thao… Tất cả các lực lượng tham gia chạy đồng hành từ 10.000 - 12.000 người.

Lễ phát động sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Đến 7 giờ 15 phút các địa phương trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức hưởng ứng.

Ngay sau Lễ phát động, tại Hà Nội và các địa phương sẽ diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng: Giao lưu, biểu diễn, hướng dẫn, trải nghiệm và thi đấu các môn thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn phương pháp tập luyện TDTT phù hợp và chăm sóc sức khỏe.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại điểm cầu Ninh Bình.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình tiếp thu ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. Giao Sở Văn hóa và Thể thao chuẩn bị chu đáo, đảm bảo để Lễ phát động tại Ninh Bình diễn ra trang trọng, lan tỏa tinh thần thể thao đến mọi người, mọi nhà.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các tỉnh, thành phố tổ chức Lễ phát động phù hợp với điều kiện của địa phương và chú trọng phát huy những cách làm sáng tạo. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ các nội dung công việc về: y tế, an ninh trật tự, thành phần tham gia…; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Lễ phát động.

Chương trình được kỳ vọng tạo nên một ngày hội thể thao lớn, hướng tới vận động mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để duy trì tập luyện thường xuyên, từng bước hình thành thói quen vận động, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống.