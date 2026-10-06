Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ phát động 'Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên'

Đồng chí Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có đồng chí Trần Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và một số sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Theo kế hoạch, lễ phát động được tổ chức đồng loạt trên phạm vi cả nước vào sáng 10/10/2026, với điểm cầu trung tâm tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Thủ đô Hà Nội) và các điểm cầu tại 33 tỉnh, thành phố. Chương trình kết nối trực tuyến từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 15 phút; ngay sau lễ phát động, các địa phương tổ chức hoạt động chạy đồng hành và các hoạt động thể dục, thể thao hưởng ứng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, lực lượng tham gia; phương án kết nối trực tuyến, bảo đảm đường truyền; nội dung chương trình tại các điểm cầu; công tác tuyên truyền, cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao sau lễ phát động. Các địa phương cũng trao đổi kinh nghiệm lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, thiết thực, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu 33 tỉnh, thành phố.

Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” – Ngày hội toàn dân tập luyện thể thao nhằm tạo khí thế sôi nổi, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tích cực rèn luyện thể dục, thể thao; tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại Lai Châu, lễ phát động được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh theo 2 cấp, gồm cấp tỉnh và cấp xã, phường. Cấp tỉnh dự kiến tổ chức lễ phát động trực tiếp tại Quảng trường Nhân dân tỉnh, kết nối trực tuyến với điểm cầu Trung ương, đồng thời tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao đồng hành. Dự kiến huy động khoảng 3.000 tham gia lễ phát động. UBND các xã, phường căn cứ điều kiện thực tế chủ động tổ chức hoạt động hưởng ứng, tập trung vận động nhân dân duy trì tập luyện thường xuyên.