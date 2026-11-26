Dự hội nghị có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Hội và đại diện lãnh đạo các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2026, sau khi hợp nhất Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Tuyên Quang và Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Hà Giang theo Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 30/7/2025 của UBND tỉnh, tổ chức Hội từng bước được kiện toàn, duy trì hoạt động với 10 chi hội, 18 phân hội trực thuộc và 463 hội viên.

Trong năm, các cấp Hội đã chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào; vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương. Hoạt động đối ngoại nhân dân được triển khai với nhiều hình thức thiết thực. Nổi bật, Hội phối hợp với Trường Đại học Tân Trào và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa sinh viên Việt Nam – Lào; tổ chức đón Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh Lào. Các câu lạc bộ văn nghệ trực thuộc Hội tham gia biểu diễn 22 chương trình phục vụ các sự kiện, lễ hội và hoạt động cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

BTC trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội năm 2026.

Công tác củng cố tổ chức, phát triển hội viên và chăm lo đời sống hội viên tiếp tục được quan tâm. Trong năm, Hội đã kết nạp 5 hội viên mới; các chi hội duy trì hoạt động thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn. Qua bình xét cuối năm, 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

BTC trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội năm 2026.

Năm 2027, Hội tập trung tuyên truyền về Năm đoàn kết hữu nghị và gắn kết Việt Nam – Lào 2027, trọng tâm là kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5-9-1962 – 5-9-2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18-7-1977 – 18-7-2027). Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2027-2032; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường giao lưu, hợp tác và chăm lo đời sống lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh.

Nhân dịp này, Hội đã trao Giấy khen cho 10 tập thể, 33 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội năm 2026.