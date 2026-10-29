Chuẩn bị các điều kiện thi vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh năm 2026

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo kết quả thi vòng 1.

Vòng 1 Kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh năm 2026 được tổ chức ngày 28/10 tại Trường Cao đẳng Sơn La. Kết quả, có 1.398/1.431 thí sinh đạt yêu cầu, đủ điều kiện tham dự vòng 2. Theo kế hoạch, vòng 2 của Kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh sẽ diễn ra trong 2 ngày (7 - 8/11/2026); thời gian thi 120 phút, với 80 câu hỏi nghiệp vụ chuyên ngành.

Đồng chí Nguyễn Thành Công phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Chuẩn bị điều kiện cho vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Công đề nghị các thành viên Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả vòng 1 đến các thí sinh và thông tin thời gian, địa điểm thi vòng 2 đối với thí sinh đủ điều kiện. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng; thực hiện nghiêm quy chế tuyển dụng, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. Chú trọng công tác giám sát, bảo mật đề thi, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia dự thi; chủ động các phương án dự phòng, không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ kỳ thi.